Walmart, İngiltere`deki süpermarket zinciri Asda`yı 6,5 milyar GBP karşılığında satıyor.
Walmart, İngiliz süpermarket zinciri Asda`yı satıyor
02.10.2020 11:50
Son güncelleme : 02.10.2020 11:51
Dünyanın en büyük süpermarket zinciri olan Walmart, İngiltere'deki süpermarket zinciri Asda'yı 6,5 milyar GBP karşılığında, TDR Capital ile EG Group'un sahipleri Muhsin Issa ve Zuber Issa'ya satmaya karar verdi.
Habere göre Asda'nın satılmasına ilişkin resmi açıklama bugün içinde duyurulacak.
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En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler11:35
|OLMIP
|10,45
|5.981.935
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.744.013
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|11.977.387
|% 9,99
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|500.525
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,00
|470.216.154
|% 1,30
|
|ASELS
|18,70
|429.528.130
|% 0,92
|
|KRDMD
|3,46
|413.686.011
|% 1,47
|
|GARAN
|7,14
|400.367.063
|% 0,28
|
|TURSG
|6,12
|271.438.489
|% 1,32
|
|KRDMD
|3,46
|413.686.011
|% 1,47
|
|HURGZ
|2,24
|173.004.836
|% -8,20
|
|SISE
|7,00
|470.216.154
|% 1,30
|
|ODAS
|2,85
|163.655.507
|% 2,15
|
|GARAN
|7,14
|400.367.063
|% 0,28
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7535
|7,7598
|% 0,18
|
|Euro
|9,0886
|9,0982
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,0009
|10,0510
|% 0,54
|
|Frank
|8,4046
|8,4552
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0641
|2,0744
|% 0,30
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|6,14
|
|Altın Gr.
|477
|477
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|0,05
|
|B. Petrol
|39,69
|39,69
|-1,24
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