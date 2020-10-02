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Walmart, İngiliz süpermarket zinciri Asda`yı satıyor

02.10.2020 11:50

Son güncelleme : 02.10.2020 11:51
Walmart, İngiltere`deki süpermarket zinciri Asda`yı 6,5 milyar GBP karşılığında satıyor.



Dünyanın en büyük süpermarket zinciri olan Walmart, İngiltere'deki süpermarket zinciri Asda'yı 6,5 milyar GBP karşılığında, TDR Capital ile EG Group'un sahipleri Muhsin Issa ve Zuber Issa'ya satmaya karar verdi.

Habere göre Asda'nın satılmasına ilişkin resmi açıklama bugün içinde duyurulacak.


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