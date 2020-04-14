Wells Fargo`nun karı 42 milyon dolara geriledi















Wells Fargo&Co'nun net kârı corona virüs nedeniyle kredilere ayırdığı provizyonlarla 42 milyon dolara geriledi.Bankanın bir önceki yıl aynı dönem net kârı 5.51 milyar dolardı.Wells Fargo'nun hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.20 dolardan 1 sente geriledi.Refinitiv verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 33 sent kâr açıklamasını bekliyorlardı. Bu tahminlerin karşılaştırılabilir olup olmadığı bellideğil.