ABD`nin dördüncü büyük bankası Wells Fargo&Co`nun net kârı corona virüs nedeniyle kredilere ayırdığı provizyonlarla birinci çeyrekte 42 milyon dolara geriledi.
Wells Fargo`nun karı 42 milyon dolara geriledi
14.04.2020 17:39
Son güncelleme : 14.04.2020 17:40
Wells Fargo&Co'nun net kârı corona virüs nedeniyle kredilere ayırdığı provizyonlarla 42 milyon dolara geriledi.
Bankanın bir önceki yıl aynı dönem net kârı 5.51 milyar dolardı.
Wells Fargo'nun hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.20 dolardan 1 sente geriledi.
Refinitiv verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 33 sent kâr açıklamasını bekliyorlardı. Bu tahminlerin karşılaştırılabilir olup olmadığı belli
değil.
17:2598.554
En Yüksek
|Değişim
|: 2,24%
|| 2.155,02
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.566
En Düşük
97.273
17:256,8002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0295
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8010
En Düşük
6,7646
17:257,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0777
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4627
En Düşük
7,3720
17:25381,63
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 8,63
|Açılış
|: 381,63
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|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
381,66
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.200.816
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|YONGA
|10,71
|185.015
|% 9,96
|
|PRZMA
|3,95
|38.070.676
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|TDGYO
|2,30
|2.027.275
|% -3,77
|
|SALIX
|4,91
|13.669
|% -3,35
|
|IZTAR
|2,90
|817.187
|% -3,33
|
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,11
|174.332.282
|% 3,74
|
|ARDYZ
|19,14
|128.655.530
|% -1,29
|
|ODAS
|1,50
|117.645.811
|% 1,35
|
|ULUUN
|5,98
|67.368.767
|% 9,93
|
|IHLGM
|1,11
|174.332.282
|% 3,74
|
|ODAS
|1,50
|117.645.811
|% 1,35
|
|KUYAS
|1,59
|30.975.234
|% 9,66
|
|ULUUN
|5,98
|67.368.767
|% 9,93
|
|PGSUS
|61,60
|691.337.460
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5428
|8,5857
|% 1,24
|
|Frank
|7,0506
|7,0930
|% 1,20
|
|Riyal
|1,8033
|1,8123
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|27,59
|
|Altın Gr.
|380
|380
|7,21
|
|Cumhuriyet
|2.431
|2.490
|46,10
|
|Tam
|2.498
|2.562
|47,60
|
|Yarım
|1.215
|1.247
|23,10
|
|Çeyrek
|610
|624
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|15,77
|15,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,10
|
|B. Petrol
|31,11
|31,11
|-0,63
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