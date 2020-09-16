`WTO kararı tamamen yetersiz`













DHA

Lighthizer yaptığı açıklamada, WTO'nun Çin'in "suistimali" için hiçbir çözüm önermediğini söyledi ve Washington'un kendisini haksız ticaret uygulamalarına karşı savunmasına izin verilmesi gerektiğini ekledi.

Lighthizer ayrıca, bu kararıyla WTO'nun örgütün yapısında reform yapılması gerektiğini de ortaya koymuş olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, WTO'nun bu kararına 60 gün içinde itiraz edebilecek.

WTO, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin ticaret kurallarına aykırı olduğu kararını verdiğini duyurdu.