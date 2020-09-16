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`WTO kararı tamamen yetersiz`

16.09.2020 13:24

Son güncelleme : 16.09.2020 13:30
Dünya Ticaret Örgütü`nün (WTO), ABD`nin 2018 yılında Çin ürünlerine ek gümrük tarifeleri uygulamakla ticaret kurallarını çiğnediğine ilişkin kararının ardından açıklama yapan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, WTO`nun bu kararında "tamamen yetersiz" olduğunu savundu.



DHA

Lighthizer yaptığı açıklamada, WTO'nun Çin'in "suistimali" için hiçbir çözüm önermediğini söyledi ve Washington'un kendisini haksız ticaret uygulamalarına karşı savunmasına izin verilmesi gerektiğini ekledi.

Lighthizer ayrıca, bu kararıyla WTO'nun örgütün yapısında reform yapılması gerektiğini de ortaya koymuş olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi, WTO'nun bu kararına 60 gün içinde itiraz edebilecek.

WTO, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinin ticaret kurallarına aykırı olduğu kararını verdiğini duyurdu.


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