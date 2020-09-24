Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yabancılar 2,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı

24.09.2020 14:52

Son güncelleme : 24.09.2020 15:00
Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında 2,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.



AA

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında net 2,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 133,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Eylül itibarıyla 20 milyar 899,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 97,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 571,4 milyon dolardan 5 milyar 392,4 milyon dolara geriledi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 259,2 milyon dolardan 256,2 milyon dolara düştü.


ETİKETLER
DİBSŞBSdolar




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:441.114
Değişim :  0,99% |  10,90
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.117 En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler14:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HURGZ 2,20 7.868.106 % 10,00  
CRFSA 23,98 21.891.644 % 10,00  
AKMGY 70,40 3.274.726 % 10,00  
UFUK 14,74 1.772.417 % 10,00  
AYCES 113,40 1.862.276 % 9,99  
daha fazla
14:42 Alış Satış %  
Dolar 7,6084 7,6177 % -1,08  
Euro 8,8621 8,8751 % -1,13  
Sterlin 9,6828 9,7313 % -0,95  
Frank 8,2080 8,2574 % -1,18  
Riyal 2,0277 2,0379 % -0,98  
daha fazla
14:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 -6,14  
Altın Gr. 455 455 -6,60  
Cumhuriyet 3.050 3.100 -27,00  
Tam 3.015 3.093 -52,24  
Yarım 1.457 1.496 -25,27  
Çeyrek 731 748 -12,64  
Gümüş.Ons 22,29 22,33 -0,46  
Gümüş Gr. 5,46 5,47 -0,18  
B. Petrol 41,91 41,91 0,14  
Seans Raporu 14:42
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru