Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında 313,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 313,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı
06.02.2020 15:25
Son güncelleme : 06.02.2020 15:25
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında net 313,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 51,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Ocak itibarıyla 34 milyar 849,1 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 377 milyon dolara düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 474,5 milyon dolardan 15 milyar 481,4 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12 milyon dolarlık satışla 366,7 milyon dolardan 354,8 milyon dolara indi.
15:09123.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.240,98
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
15:095,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0086
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
15:096,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0146
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
15:09301,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,59
|Açılış
|: 301,11
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,16
|13.476.236
|% 12,96
|
|ARSAN
|5,04
|17.320.869
|% 10,77
|
|CEOEM
|8,39
|41.518.907
|% 10,69
|
|OLMIP
|4,34
|11.907.222
|% 9,87
|
|IZTAR
|3,35
|1.233.131
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.826.731
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|TKNSA
|8,98
|2.226.605
|% -5,97
|
|THYAO
|14,91
|1.413.892.641
|% 2,05
|
|ODAS
|2,26
|608.018.634
|% 1,80
|
|SASA
|9,52
|535.852.684
|% 0,63
|
|SISE
|5,63
|499.059.003
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,15
|399.261.124
|% 5,00
|
|ODAS
|2,26
|608.018.634
|% 1,80
|
|CEMAS
|1,27
|207.837.290
|% 4,10
|
|EKGYO
|1,75
|114.654.343
|% 0,57
|
|IHLGM
|1,21
|55.825.842
|% 1,68
|
|ALBRK
|1,73
|60.662.055
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% -0,12
|
|Frank
|6,1190
|6,1558
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|7,11
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,82
|
|Cumhuriyet
|1.998
|2.028
|16,00
|
|Tam
|1.987
|2.037
|12,07
|
|Yarım
|961
|985
|5,84
|
|Çeyrek
|482
|493
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|55,54
|55,54
|0,26
|