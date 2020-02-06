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Yabancılar 313,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı

06.02.2020 15:25

Son güncelleme : 06.02.2020 15:25
Yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında 313,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Ocak haftasında net 313,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 51,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 24 Ocak itibarıyla 34 milyar 849,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 377 milyon dolara  düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 474,5  milyon dolardan 15 milyar 481,4 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12  milyon dolarlık satışla 366,7 milyon dolardan 354,8 milyon dolara indi.




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