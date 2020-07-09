Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yabancılar 94,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı

09.07.2020 15:04

Son güncelleme : 09.07.2020 15:04
Yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Temmuz haftasında 94,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul  Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 3 Temmuz haftasında net 94,5  milyon dolarlık hisse senedi ve 20 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri  (ŞBS) satarken, 21,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 26 Haziran itibarıyla 24 milyar 429,1  milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 585,7 milyon dolara  yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 138,7  milyon dolardan 7 milyar 147,2 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 20  milyon dolarlık azalışla 350,5 milyon dolardan 330,5 milyon dolara düştü.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:49119.340
Değişim :  0,53% |  627,94
Açılış :  119.349  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
119.686 En Düşük
117.997
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 37.201.013 % 10,00  
KENT 917,10 34.198.459 % 9,99  
GLRYH 13,32 12.868.813 % 9,99  
BFREN 342,60 23.246.495 % 9,98  
BERA 5,29 91.719.018 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6532 8,6966 % 0,35  
Frank 7,2862 7,3301 % 0,10  
Riyal 1,8243 1,8335 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 0,75  
Altın Gr. 399 399 0,46  
Cumhuriyet 2.592 2.612 6,90  
Tam 2.668 2.680 7,10  
Yarım 1.296 1.311 3,40  
Çeyrek 648 656 1,80  
Gümüş.Ons 18,95 18,99 0,25  
Gümüş Gr. 4,18 4,19 0,06  
B. Petrol 43,42 43,42 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru