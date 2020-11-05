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Yabancılar hizmet sektörüne yatırım yaptı

05.11.2020 11:22

Son güncelleme : 05.11.2020 11:24
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde bu yılın 8 aylık döneminde Türkiye`ye 3 milyar 934 milyon dolarlık yabancı yatırım geldi. Bunun 3 milyar 198 milyon dolarlık kısmının hizmetler sektörüne yapılması dikkati çekti.



AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, 1984-2002 döneminde 14,6 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırım tutarı, 2003-2019 döneminde kümülatif olarak 217,5 milyar dolara ulaştı.

Doğrudan yabancı yatırımlarda geçen yıl ağustos ayında 802 milyon dolar giriş yaşanırken, bu yılın ağustos döneminde 536 milyon dolar giriş oldu.

Kovid-19 salgınının etkili olduğu ocak-ağustos döneminde yabancı yatırımlar 3 milyar 934 milyon doları buldu. Yabancı yatırımların sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 3 milyar 198 milyon dolarının hizmetler, 764 milyon dolarının sanayi, 2 milyon dolarının da tarım sektörüne yapıldığı görüldü.

Sanayiye yapılan yatırımların 622 milyon dolarını imalat sanayisi yatırımları oluşturdu. Bu tutarın yüzde 46'sı kimyasal, yüzde 21'i elektrik-elektronik ve optik ürünler, yüzde 12'si de mobilya imalatına ayrıldı.

Ülkelere göre bakıldığında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar içinde en yüksek payı 966 milyon dolarla İtalya alırken, bu ülkeyi 745 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 439 milyon dolarla İngiltere, 354 milyon dolarla Hollanda, 231 milyon dolarla Lüksemburg, 229 milyon dolarla Almanya, 149 milyon dolarla İrlanda, 104 milyon dolarla Norveç izledi.

Türk yatırımcıların yurt dışı doğrudan yatırımları

Türk yatırımcıların yurt dışında gerçekleştirdiği doğrudan yatırımlar geçen yıl toplamda 2 milyar 924 milyon dolar olurken, 2003'ten 2019'a kadar kümülatif olarak 45,6 milyar dolar seviyesine geldi.

Bu yılın ağustos ayında yurt dışına doğrudan yatırımlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artışla 162 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 


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