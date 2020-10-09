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`Yakın zamanda yeni bir yardım paketi beklentim yok`

09.10.2020 08:32

Son güncelleme : 09.10.2020 08:43
Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, "Yakın zamanda yeni bir yardım paketi ortaya konması beklentim yok." dedi.



Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, hanehalkları ve işletmelere bu yıl daha fazla federal yardım sağlanmamasının muhtemel olduğunu ve şirket borçlarında aşırı artışın ABD ekonomisinde toparlanma üzerinde baskı yaratabileceğini bildirdi.

"Meslektaşlarımın çoğu ek mali teşvik olacağını öngördüler. Ancak benim farklı öngörüm vardı" diye konuşan Rosengren, "Ben gelecek yılın başına kadar mali teşvik olmayacağını öngörüyorum. Bu öngörümün sonucu olarak da değer meslektaşlarıma göre çok daha zayıf bir büyüme tahmin ediyorum" dedi.

Rosengren, daha zayıf görünüm beklemesinin şirketlerin kaldıraç kullanımında aşırı artışın, özelliklerine ticari gayri menkul sektöründe borçlanmaların artmasının getirdiği endişelerden de kaynaklandığını vurguladı.

Son FOMC toplantısında Fed üyelerinin bu yıl için ekonomide daralma beklentileri ortalama yüzde 3,7 olurken, Rosengren ise yüzde 4-5,5 arasında daralma beklediğini ortaya koymuştu. Bu tahminde bulunan 17 Fed üyesi arasındaki en düşük büyüme tahmini olmuştu.


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