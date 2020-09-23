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Yandex, Tinkoff bankasını almaya hazırlanıyor

23.09.2020 13:45

Son güncelleme : 23.09.2020 13:55
Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi Yandex, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff bankasını yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.



AA

Tinkoff’tan yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile prensipte anlaşma sağlandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmaya göre, Tinkoff’un hisse başına 27,64 dolar değerle toplamda yaklaşık 5,5 milyar dolara yüzde 100 payla Yandex’e satışı öngörülüyor.

Tinkoff bankasının kurucusu ve sahiplerinden, aynı zamanda bir süredir lösemi tedavisi gören Oleg Tinkov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu bir satış değil, birleşmedir. Yandex’le birlikte ülkenin en büyük teknoloji şirketleriyiz ve bu büyük bir sinerji oluşturacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Yandex ile Tinkoff arasındaki görüşmelerin basına yansımasının ardından Yandex’in hisseleri Moskova Borsasında yüzde 8,5 düzeyinde, NASDAQ borsasında ise yüzde 9’a yakın değer kazandı.

Uzmanlar, anlaşmaya varılması halinde Yandex’in müşterilerine çok sayıda hizmet sunabildiği büyük bir ekosisteme dönüşeceğine işaret ediyorlar.


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