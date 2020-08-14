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Yaş meyve sebze ihracatına Doğu Akdeniz `damgası`

14.08.2020 11:39

Son güncelleme : 14.08.2020 11:42
Türkiye`nin yaş sebze meyve ihracatının yarıya yakınının yapıldığı Mersin, Hatay ve Adana`dan ocak-temmuz döneminde 574 milyon 935 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Doğu Akdeniz'in 3 ilinden, yılın 7 ayında yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 arttı.

Geçen yıl 7 ayda 484 milyon 184 bin dolarlık ürünü yurt dışına satan Mersin, Hatay ve Adana, bu sene 574 milyon 935 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ocak-temmuz döneminde, Türkiye'nin toplam yaş sebze meyve ihracatının 1 milyar 364 milyon seviyesinde gerçekleştiği dikkate alındığında, bu satışın yüzde 42'si Doğu Akdeniz'in 3 ili tarafından gerçekleştirildi.

Bu dönemde, Mersin'den 294 milyon 630 bin, Hatay'dan 224 milyon 223 bin ve Adana'dan 56 milyon 82 bin dolarlık yaş sebze meyve ihracatı yapıldı.

"Mersin, Hatay ve Adana sektör ihracatımızı sırtladı"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin bu yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 364 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu ihracatta Doğu Akdeniz'in önemli rol oynadığını vurgulayan Sin, şunları kaydetti:

"Mersin, Hatay ve Adana sektör ihracatımızı sırtladı. Ülkemizin yaş meyve sebze ihracatının yüzde 42'sini Doğu Akdeniz'den gerçekleştirdik. Yeni tip koronavirüs salgınının küresel ticarette yarattığı olumsuzluklara rağmen Türkiye, yaş meyve ve sebze ihracatını artırarak devam ettirdi."


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