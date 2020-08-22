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Yatırımcıların yeni gözdesi gümüş

22.08.2020 10:39

Son güncelleme : 22.08.2020 10:53
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, gümüşün 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında değer kazanarak önemli yatırım araçları arasına girdiğini açıkladı.



DHA

Önceki yıllarda kız istemelerdeki gondol, şamdanlık, takı ve süslenme amacıyla kullanılan ve bu yıl piyasalara ocak ayında 3 lira 50 kuruş ile giriş yapan gümüş, son 7 aylık süreçte yüzde 80 oranında artış göstererek, gramı 6 lira 30 kuruş ile 6,5 lira olarak seyrediyor. Bu hızlı ivmeyle yatırım araçları arasında gümüşün, altını dahi solladığını belirten Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, "Gümüş ocak ayında 3 lira 50 kuruştu. Altında 310 liralardaydı. Ancak zaman içerisinde, altın gerek pandemiden gerekse uluslararası olaylardan kaynaklı yukarı doğru giden ivme hareketleriyle atak yaptı. Gayet sakin ve yatay bir seyir izleyen gümüş de aynı şekilde, hatta altını da geçerek daha bir hızla tırmandı. Bugünlerde gramı 6,30 ile 6,50 kuruş seviyelerinde seyretmektedir. Dolayısıyla yüzde 80'lere varan bir artış yaptı" diye konuştu. 

'GÜMÜŞ YATIRIMLARINA DEVAM EDİN'

Uzun süredir küçük yatırımcıların gümüşe yatırım yaptığına dikkati çeken Başkan Oğuz Başman, kısa süreli iniş çıkışlı fiyatların normal olduğunu belirterek, "Bu şekilde yatırım yapanlar da ciddi anlamda bir gelir elde ettiler. Onların da altın ve gümüşe yaptıkları yatırımların karşılığını bulması hem bizi sevindirdi hem de gümüşün altın kadar değerli bir maden olduğunu ortaya koymuş oldu. Yatırımcılar kısa ve uzun vadede yatırımlarına devam edebilir. Hiçbir zaman mahcup olmazlar. Bazı durumlarda bir fiyat ayarlaması yapıyor. Rusya'nın aşıyı bulduğuna yönelik açıklamalarının ardından altın ve gümüşte bir fiyat gerilemesine yol açtı. Ama bunlar gayet normal, beklenen ve zaman zaman yapılan fiyat ayarlamalarıdır. Durup soluklanıp bir maliyet oluşturduktan sonra tekrar aynı hızla yukarı doğru hareketlenme var" ifadelerini kullandı.

'KÜLÇE GÜMÜŞ SATIŞINA YÖNELDİK'

Yatırımcıların külçe gümüşe yöneldiğini vurgulayan Başman, "İnsanlarımız süslenme, takı amaçlı gümüşe rağbet ediyorlardı. Ancak yatırım araçlarının çoğalması ve gümüşün de bu portföyde yer alıyor olması yatırımcıları külçe gümüşe yöneltti. Talep çoğaldı. Bununla ilgili olarak da kuyumcu arkadaşlarımızla özellikle külçe gümüş satışlarına bizlerde yönelmiş olduk" dedi. 

Bütün endüstriyel metallerde son dönemde bir artış yaşandığını dile getiren kuyumcu Volkan Nardalı, bunların başında gümüşün geldiğini belirterek, "Bu metaller 7 ayda yüzde 40 kadar yükseldiler. Tabi ki gümüş kesinlikle yatırım aracı arasında yer almalı. Bankalar zaten bu değerli metaller rezervlerini yükseltmekteler" diye konuştu.


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