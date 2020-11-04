`Yeni destek paketi aralıkta gelebilir`















De Cos, bu nedenle büyük olasılıkla yeni destek önlemlerinin Aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanacağını vurguladı.

De Cos parlamentodaki konuşmasında, Avrupa genelinde ortaya çıkan yeni enfeksiyon vakaları nedeniyle, yılın son aylarında toparlanmanın gücü konusunda ciddi bir şekilde yüksek bir belirsizlik bulunduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Sağlık krizini kontrol altına almak için yeni önlemlerin yaygın bir şekilde uygulanması, ekonomik toparlanmada önemli bir yavaşlamaya, hatta en azından bazı ülkelerde veya sektörlerde dördüncü çeyrekte bir daralmaya yol açabilir."