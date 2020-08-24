Yeni haftaya dolar nasıl başladı?















Dolar/TL, saat 07:52 itibarıyla 7,30 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 8.63 seviyesinde işlem görüyor.

Konuyla ilgili IKON Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadeler kullanıldı:

"USDTRY paritesi yeni haftaya 7.30 seviyelerinde başladı. Geçtiğimiz hafta ara ara 7.20 desteğine kadar sarkmış ama buradan destek alarak tekrar 7.30 bölgesine yükselmişti. Yeni haftada da ana destek olarak 7.20 seviyesi takip edilecek. Yukarıda ise 7.3575 direnci önemli."