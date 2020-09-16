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Yenilenebilir enerjiye 3,9 milyar liralık destek

16.09.2020 11:13

Son güncelleme : 16.09.2020 11:14
Türkiye`de yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallere ağustosta 3 milyar 948 milyon 813 bin 163 liralık destek sağlandı.



AA

AA muhabirinin Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamındaki teşviklerden bu yıl toplam kurulu gücü 21 bin 49 megavatı bulan 817 santral yararlanıyor.

Söz konusu santrallere, geçen ay 3 milyar 948 milyon 813 bin 163 lira teşvik ödemesi yapıldı. Bu miktarın 1 milyar 212 milyon 730 bin 802 liralık bölümü lisanssız elektrik üretimi yapan santrallere tahsis edildi.

YEKDEM kapsamındaki santraller, ağustosta toplam 5 milyon 725 bin 285 megavatsaat elektrik üretti. Bunun 4 milyon 449 bin 80 megavatsaatini lisanslı, 1 milyon 276 bin 205 megavatsaatini ise lisanssız elektrik üretim santralleri karşıladı.

Enerji portföyündeki yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye, YEKDEM kapsamında rüzgar, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle ve güneş enerjisi kaynaklarından elde edilen elektriğe kilovatsaat başına alım garantisi uyguluyor.

Mekanizma kapsamında elektriğin kilovatsaatine rüzgar ve hidroelektrik için 7,3 dolar/sent, jeotermal için 10,5 dolar/sent, biyokütle ve güneş için de 13,3 dolar/sent teşvik veriliyor. Teşvikler, yerli ekipman kullanımına göre değişiklik gösterebiliyor.


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