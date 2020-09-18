Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre uzatıldı

18.09.2020 10:11

Son güncelleme : 18.09.2020 10:13
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması`ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020`ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021`e kadar uzatıldı.



AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 1 Ocak 2021'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM'e tabi Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030'a kadar uygulanacak.

Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için belirlenen fiyat desteğine, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ilave destek verilecek.


ETİKETLER
yenilenebilirenerjisüre




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
09:551.113
Değişim :  0,20% |  2,24
Açılış :  1.113  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.113 En Düşük
1.113
BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 6,05 195.693 % 10,00  
ISATR 307.986,80 307.987 % 10,00  
YBTAS 13.805,10 400.348 % 10,00  
IZMDC 21,90 1.302.853 % 9,99  
ARTI 7,27 2.228.975 % 9,98  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,5533 7,5563 % 0,13  
Euro 8,9609 8,9645 % 0,12  
Sterlin 9,7566 9,8055 % -0,04  
Frank 8,2792 8,3291 % 0,07  
Riyal 2,0060 2,0160 % 0,01  
daha fazla
09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.955 10,21  
Altın Gr. 474 474 2,21  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -4,00  
Tam 3.119 3.196 -0,55  
Yarım 1.507 1.546 -0,27  
Çeyrek 756 773 -0,14  
Gümüş.Ons 27,13 27,17 0,14  
Gümüş Gr. 6,59 6,60 0,04  
B. Petrol 43,67 43,67 0,36  
Seans Raporu 09:55
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru