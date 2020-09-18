Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması`ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020`ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021`e kadar uzatıldı.
Yenilenebilir enerjiyi destekleme mekanizmasında süre uzatıldı
18.09.2020 10:11
Son güncelleme : 18.09.2020 10:13
AA
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 1 Ocak 2021'den 30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEKDEM'e tabi Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) belgeli üretim tesisleri için belirlenen fiyat desteği 31 Aralık 2030'a kadar uygulanacak.
Söz konusu dönemde işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için belirlenen fiyat desteğine, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ilave destek verilecek.
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