Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yılın ilk yarısında 500 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı

20.07.2020 11:19

Son güncelleme : 20.07.2020 11:53
Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) bu yılın ilk yarısına ilişkin açıkladığı verilere göre, bu yılın ocak-haziran döneminde 500 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleşirken, elektronik eşya ve market sektörleri en fazla kartlı ödeme artışı görülen sektörler oldu.



AA

BKM'den yapılan açıklamaya göre, internetten ödemeler hayatın  vazgeçilmez bir parçası olurken, yılın ilk 6 ayında yapılan temassız ödeme adedi  de geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı.

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’de 71,9 milyon adet kredi kartı, 172,9  milyon adet banka kartı bulunuyor. Buna göre, 2019 yılının haziran ayı ile  kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 6’lık, banka kartı sayısında ise  yüzde 11’lik artış görüldü. Toplam kart sayısı ise 245 milyon adede ulaşarak  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Pandemi döneminin de etkisiyle ödeme davranışları değişmeye devam  ederken 2020 yılının ilk altı ayında kartlarla toplam 500 milyar lira tutarında  ödeme yapıldı. Bu değer, önceki yılın aynı dönemine göre kartlı ödemelerde  toplamda yüzde 10 büyüme olduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte, 2020’nin ilk altı ayı 2019’un aynı dönemi ile  kıyaslandığında, banka kartları ile yapılan ödemelerdeki yıllık büyümenin yüzde  32’yi bulduğu gözlemleniyor.

EN HIZLI ARTIŞ ELEKTRONİK EŞYA VE MARKET SEKTÖRLERİ OLDU

Kartlı ödemelerde, yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine  göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde,  pandemi döneminde bireylerin hayat şartlarındaki değişimin kartlı ödemelerdeki  etkisiyle beraber, "elektronik eşyanın yüzde 43, market-gıdanın yüzde 33,  kamu/vergi ödemelerinin yüzde 20, yapı malzemelerinin yüzde 16 ve sigorta  sektörünün yüzde 14" büyüme ile ön plana çıktığı görülüyor.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI 107 MİLYAR LİRA OLDU

BKM verilerine göre 2020 yılının ilk altı ayında toplam 107 milyar  lira tutarında internetten kartlı ödeme yapıldı. Buna göre internetten kartlı  ödemelerde, 2019’un ilk altı ayı ile kıyasla, yüzde 24 oranında artış  gerçekleşti.

Yine 2019’un ilk altı aylık döneminde toplam kartlı ödemelerin yüzde  18’ini oluşturan internetten kartlı ödemelerin bu yılın ilk altı ayında payını  arttırarak yüzde 21’e ulaştığı görüldü. Bu trende göre, 2020 yılı sonunda her 4  lira kartlı ödemenin 1 lirasının internetten yapılacağı öngörülüyor.

Hızlı, kolay ve hijyenik olması ile son dönemde yükselişte olan  temassız ödemelerde, 2020’nin ilk yarısında gerçekleşen işlem adedi, geçtiğimiz  yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 563 milyona ulaştı.

Geçen yıl toplam 502 milyon adet temassız ödeme gerçekleştiği göz  önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında geçen yılın toplamında yapılan  temassız ödeme adedi de geçilmiş oldu.

Mağaza içi ödemelerde temassız ödemelerin payı ise yüzde 22’ye  yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 7 olan bu oranın bu seviyeye gelmesi  temassız ödemelerin hayatın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldiğini  gösterirken, artık mağaza içi her 5 kartlı ödemeden 1’inde temassız ödemeler  tercih ediliyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:38119.295
Değişim :  0,43% |  508,90
Açılış :  118.844  
Önceki Kapanış :  118.786  
En Yüksek
119.365 En Düşük
118.583
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.510,40 17.640.898 % 10,00  
PKENT 445,50 956.934 % 10,00  
BERA 7,93 7.390.593 % 9,99  
BFREN 606,50 3.271.461 % 9,99  
CMBTN 72,15 14.948.760 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6034 8,6466 % 0,14  
Frank 7,2685 7,3123 % -0,09  
Riyal 1,8230 1,8321 % 0,02  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -0,51  
Altın Gr. 399 399 -0,13  
Cumhuriyet 2.591 2.613 14,00  
Tam 2.669 2.681 14,40  
Yarım 1.296 1.312 7,00  
Çeyrek 650 657 3,50  
Gümüş.Ons 19,36 19,40 0,05  
Gümüş Gr. 4,27 4,28 0,01  
B. Petrol 42,70 42,70 -0,44  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru