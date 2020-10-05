Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yunanistan`da ekonominin küçülmesi bekleniyor

05.10.2020 16:25

Son güncelleme : 05.10.2020 16:27
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle Yunanistan`da ekonominin bu yıl yüzde 8,2 küçülmesi bekleniyor.



AA

Yunanistan'da hükümetin gelecek yıla ilişkin hazırladığı bütçe taslağına göre, GSYH'nin, Kovid-19 nedeniyle bu yıl yüzde 8,2 azalması, gelecek yıl ise yüzde 7,5 artması öngörülüyor.

Ülkede kamu borcunun bu yılın sonunda 337 milyar avro ile GSYH'ye oranının yüzde 197,4'e ulaşması, 2021'de ise 342 milyar avroya yükselerek ekonomideki genişlemeden dolayı GSYH'ye oranının yüzde 184,7'ye inmesi bekleniyor.

Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 6,2'sine denk gelmesi, gelecek yıl ise yüzde 1'e gerilemesi öngörülürken, işsizlik oranının bu yıl yüzde 18,6'ya ulaşabileceği, gelecek yıl ise ekonomik büyümeyle yüzde 16,5'e düşeceği öngörülüyor.

Yunanistan'da ekonomi, Kovid-19'un turizm gelirlerini olumsuz etkilemesi sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 14 küçülerek resesyonda kalmaya devam etmişti.

Borcun GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında

Yunanistan, sağlanan ucuz kredilerle özel tüketim ve kamu harcamalarının artması, cari açığın da tavan yapması sonucu 2010'da iflasın eşiğine gelmiş, 2010-2018'de Avro Bölgesi'ni sarsan borç krizinde ekonomik çıktısının yüzde 25'ini kaybetmişti.

Ülke, uzun müzakerelerin ardından kemer sıkma politikaları karşılığında IMF ve AB ile 3 kurtarma paketi imzalamak zorunda kalmıştı. Kriz sırasında ülkede sık sık hükümet değişimi yaşanmış, halk, 2060 yılına kadar borç ödemek zorunda bırakılmıştı.

Yunanistan, 8 yıl süren kurtarma programının 20 Ağustos 2018'de sona ermesine rağmen kamu borçlarının GSYH'ye oranında hala en yüksek ülkeler arasında yer alıyor.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF), geçen hafta yaptığı açıklamada, olumsuz risklerin ortaya çıkması halinde Yunanistan'ın borçlarını ödeme kapasitesinin tehlikeye girebileceğini, bu durumun da Avrupalı ortaklarından daha fazla destek alması anlamına geleceğini belirtmişti.

Yunanistan'ın orta vadeli kamu borcu geri ödeme kapasitesinin yeterli olmaya devam ettiği bildirilen IMF açıklamasında, "Önemli olumsuz riskler ortaya çıkarsa kamunun borçlarını geri ödeme kapasitesi tehlikeye girebilir. Bu da güçlü bir döngüsel mali düzenleme veya Avrupalı ortaklardan daha fazla destek gerektirir." ifadeleri kullanılmıştı.


ETİKETLER
yunanistanekonomiküçülme




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:121.157
Değişim :  1,04% |  11,94
Açılış :  1.151  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.158 En Düşük
1.151
BIST En Aktif Hisseler16:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 4,40 31.492.069 % 10,00  
TSGYO 2,53 16.921.374 % 10,00  
CRFSA 31,24 99.142.893 % 10,00  
VANGD 8,36 6.268.455 % 10,00  
SRVGY 26,40 6.185.177 % 10,00  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Dolar 7,7657 7,7698 % 0,15  
Euro 9,1389 9,1469 % 0,55  
Sterlin 10,0510 10,1014 % 0,44  
Frank 8,4431 8,4940 % 0,59  
Riyal 2,0647 2,0751 % 0,13  
daha fazla
16:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.907 7,72  
Altın Gr. 477 477 2,87  
Cumhuriyet 3.145 3.195 8,00  
Tam 3.133 3.211 6,96  
Yarım 1.514 1.553 3,37  
Çeyrek 759 777 1,69  
Gümüş.Ons 23,95 23,98 0,23  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 40,87 40,87 1,60  
Seans Raporu 16:11
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru