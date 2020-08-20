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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi temmuzda arttı

20.08.2020 10:33

Son güncelleme : 20.08.2020 10:36
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,64 arttı.



AA

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,64, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,2 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,66, imalat sanayisi sektöründe yüzde 1,64 artış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında yüzde 1,61, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,25, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,39, enerjide yüzde 9,36, sermaye malında yüzde 1,34 artış olarak kayıtlara geçti.

Aylık bazda diğer ulaşım araçlarında yüzde 1,55, gıda ürünlerinde yüzde 0,59 düşüş meydana geldi. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,36, diğer mamul eşyalar yüzde 4,43, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3,78 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Yıllık değişim

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,91, imalatta yüzde 19,47 artış olarak belirlendi.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise sermaye malında yüzde 24,36, ara malında yüzde 18,24, dayanıklı tüketim malında yüzde 27,47, dayanıksız tüketim malında yüzde 19,77 artış, enerjide yüzde 33,14 azalış şeklinde oldu.

Yıllık bazda kok ve rafine petrol ürünlerinde yüzde 33,14 azalış görüldü. Buna karşılık diğer mamul eşyalar yüzde 43,04, tütün ürünleri yüzde 29,76, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 25,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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