Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`Yüzde 2`nin üzerinde enflasyondan korkmaya gerek yok`

04.09.2020 13:15

Son güncelleme : 04.09.2020 13:17
ABD`de Atlanta Merkez Bankası (Fed) Başkanı Raphael Bostic, yüzde 2.0`nin üzerinde enflasyondan korkacak birşey olmadığını söyledi.



DHA

The Wall Street Journal gazetesinin düzenlediği bir sanal toplantıda konuşan Bostic, ABD Merkez Bankası'nın, enflasyonun çok yükselmesi durumunda, onu gereken düzeylere çekmek için kullanabileceği aletleri şimdiden hazırladığını söyledi,

Bostic ayrıca, ekonomi için en büyük tehlikenin, henüz yeterince olgunlaşmadan "bir zafer ilan etmek" olduğuna dikkat çekti ve Fed'in  coronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerine karşı daha çok şey yapmaya hazır olduğunu vurguladı.


ETİKETLER
fedabdenflasyon




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:011.083
Değişim :  0,58% |  6,28
Açılış :  1.076  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.085 En Düşük
1.073
BIST En Aktif Hisseler13:01
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KSTUR 85,80 91.433 % 10,00  
YONGA 38,06 363.283 % 10,00  
TKURU 227,80 1.605.990 % 10,00  
MMCAS 2,75 66.017 % 10,00  
EMNIS 7,27 340.970 % 9,98  
daha fazla
13:01 Alış Satış %  
Dolar 7,4368 7,4442 % 0,15  
Euro 8,8171 8,8230 % 0,11  
Sterlin 9,8641 9,9136 % 0,27  
Frank 8,1409 8,1899 % 0,04  
Riyal 1,9776 1,9875 % 0,13  
daha fazla
13:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.940 8,80  
Altın Gr. 463 463 1,87  
Cumhuriyet 3.082 3.129 6,00  
Tam 3.061 3.138 2,95  
Yarım 1.479 1.518 1,43  
Çeyrek 742 759 0,71  
Gümüş.Ons 26,86 26,91 0,29  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,06  
B. Petrol 44,31 44,31 0,24  
Seans Raporu 13:01
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru