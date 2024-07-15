12.000 TL için geri sayım sürüyor

Süreç başladı

Hali hazırda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik düzenleme ile ilgili bilgiler geçtiğimiz hafta kamuoyunun gündemine geldi. Bu yönde çalışmanın hazırlandığı ve Cumhurbaşkanımıza sunulduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftaki yoğun diplomasi trafiği nedeniyle henüz nihai kararın verilmediği düşünülüyor. Hazırlanan düzenlemeye ilişkin son rötuşlar yapıldıktan sonra değişikliğe ilişkin düzenleme Meclis gündemine gelecek. Düzenlemenin Mecliste kabul edilmesinden sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile süreç tamamlanacak.

Düzenleme ne getirecek?

Düzenleme ile hali hazırda 3,8 milyon emekli için uygulanmakta olan en düşük emekli aylığının 10.000 TL olarak ödenmesi yönündeki düzenlemedeki 10.000 TL rakamı 12.000 TL’ye yükseltilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin

3,8 milyonunun kök aylığı 10.000 TL’nin altında. Ancak bu emeklilere ek ödeme dahil 10.000 TL ödeniyor. İşte bu rakamın 12.000 TL’ye yükseltilmesiyle emeklilere ek ödeme dahil 12.000 TL ödenmeye başlanacak.

Kimler yararlanacak?





Temmuza yetişir mi?



Refah payı gelir mi? SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenleme hazırlığı memur ve memur emeklilerinde de yüzde 19,3’lük oranın artırılmasına yönelik beklenti doğurdu. Ocak ayında memur ve SSK – Bağ-Kur emeklileri arasındaki zam farkı refah payı uygulaması ile eşitlenmişti. Şimdi SSK – Bağ-Kur emeklileri lehine olan zam farkının da refah payı ile eşitlenmesi talep ediliyor. Ancak bu yönde bir düzenleme olmayacağı yönünde pek çok açıklama yapıldı. Şu an için bu yönde bir düzenlemeye dair herhangi bir çalışmanın olmadığını söylemek mümkün. 10.000 TL’lik rakamın 12.000 TL’ye yükseltilmesine dair düzenleme önümüzdeki hafta yapılırsa 2024 Temmuz aylıklarından itibaren 12.000 TL’ye hak kazanılmış olacak. Ancak ödeme takvimi SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 17’sinden itibaren başlıyor ve SGK aylıkları 10.000 TL’ye göre hesaplayıp işlemleri tamamladı. Dolayısıyla değişiklik sonrası ek ödemeler temmuz ayı maaşlarına yetişmez. Ancak emeklilerin herhangi bir kaybı olmaz ve ağustos ayının ilk haftası itibarıyla 12.000 TL’ye yükseltme nedeniyle doğacak farklar emeklilere ödenir. 10.000 TL’lik rakamın 12.000 TL’ye yükseltilmesi sonrası 3,8 milyon emeklinin zam alması sağlanmış olacak. Şu an için kök aylığı 7.710 TL ve altında olanlar hiç zam almama riski ile karşı karşıya. 7.710 TL’nin altındaki kök aylıklara yüzde 24,7’lik zam uygulansa bile ek ödemeyle emekli aylıkları 10.000 TL’nin üzerine çıkmıyor. Bu durumda yaklaşık 1,8 milyon emekli olduğu tahmin ediliyor. Diğer yandan kök aylığı 9.610 TL ve altındaki emekliler ise zam alabiliyorlar ancak zam oranı yüzde 24,7’ye ulaşmıyor. Bu durumdaki emeklilerin de yaklaşık 2 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Dolayısıyla halihazırda 10.000 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye yükseltilmesi 3,8 milyon emekli için hiç zam alama riskinin ortadan kalkması ve en az yüzde 20 oranında zam alınabilmesini sağlayacaktır.

En düşük emekli aylığının 12 bin liraya yükseltilmesi konusundaki çalışmaların bu hafta sonuçlanması bekleniyor. Mevcutta 10 bin lira olan maaşlardaki muhtemel artış temmuz ayı maaşlarına yetişmese de fark ödemeleriyle ağustosta yapılır.Haziran ayı enflasyonunun ortaya çıkması sonrası 6 aylık enflasyon yüzde 24,7 olarak gerçekleşti. Bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayı zam oranını ifade ediyor. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşmeden belirlenen yüzde 10 zam ve enflasyon farklı ile birlikte zam oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bir kısmının hiç zam alamama riskine karşılık en düşük emekli aylığının 12.000 TL’ye çıkarılması bekleniyor.