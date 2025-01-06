2025’e yönelik 10 kehanet

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl tüm dünyada zorlu ve çekişmeli bir yılı geride bırakırken, sektör, 2025’te de ciddi mücadelelere sahne olacak. Küresel otomotiv endüstrisi için şimdiden 10 önemli beklenti konuşuluyor.Zorlu, mücadeleler ve tartışmalarla dolu bir yılı geride bırakan, kan kayıplarının yaşandığı küresel otomotiv sektörü ve endüstrisi, bu yıl da benzer bir ortama gebe... Nitekim geçen yıl başlayan tartışmaların bir bölümü bu yıla taşındı bile. “GlobalData” şirketi uzmanları, küresel otomotiv endüstrisini şekillendirecek 10 kehanette bulunmuş... İşte o kehanetler:1-) Avrupalı otomobil üreticileri, 2025’de düşük fiyatlı elektrikliler piyasaya sürecek... Citroen, Fiat ve Renault 20 bin Euro’nun altında fiyatlı araçlar pazara sunacağını zaten açıklamıştı. Bunlara, Avrupa’da üretile başlayacak Leapmotor gibi Çinli üreticilerin de katılması bekleniyor.2-) Çin, “Seviye 4” otonom (belirli alanlar veya koşullar dışında, sürücü müdahalesine gerek kalmadan yolculuk yapabilen) araçları dolaşıma sokacak ilk ülke olabilir. Nitekim Çin’de bu konuda yerel hükümetlerde ciddi esnek kanunlar var. Bu da Seviye 4 otonom araçların kullanımına olanak sağlıyor, ki pilot uygulama için ülkede 21 kent seçilmiş bile. ABD’de halen çok sıkı kurallar ve kısıtlamalar olduğundan, Seviye 4 uygulamaları da hayli sınırlı.3-) Batarya teknolojilerindeki son gelişmeler, dikey inip kalkabilen (eVTOL) mobilite çözümlerini önümüzdeki bir ya da 1.5 yılda hızlandırabilir. Bu teknolojinin, yüksek enerji yoğunluğu, hızlı şarj, dayanıklılık ve ısıya dayanıklılığı nedeniyle “katı hal” bataryaları tercih edebileceği konuşuluyor. Her ne kadar eVTOL konusunda çalışan Avrupalı bir girişim yakın zamanda iflasını ilan etse de...4-) Çin, 2025’te de gerek üretim gerekse de satışlarıyla küresel elektrikli araç pazarının baskın oyuncusu olacak. Bataryalar için gerekli hammaddelere kolayca ulaşabilmesi de, bunun önemli nedenlerinden biri. Çin ile Avrupa arasında elektrikli araçlara ağır vergiler nedeniyle yaşanan kriz de henüz çözülmedi.5-) Ticaretin tansiyonu yüksek olacak... Donald Trump’ın dönüşüyle birlikte yeni bir ticaret savaşının başlaması bekleniyor. Zira Trump, özellikle dış ticaret dengesi açısından sorunlu oldukları ülkelerden gelen mallarda gümrük vergilerini daha da yükseltmekle tehdit etmişti. Zaten Çin ile AB arasındaki krizi yukarıda saymıştık.6-) Çinli ana üreticiler, vergiler olsun olmasın Avrupa pazarından vazgeçmeyecek. Zira pek çok Çinli üretici ve marka, halen Avrupa pazarında ve Türkiye’de ciddi satışlar yapmayı sürdürüyor. Yenileri de yolda. Ayrıca Türkiye’nin yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinde üretime hazırlanan ya da başlayan Çinli markalar da mevcut.7-) Hidrojenli araçlar konusunda Japonya ve Güney Kore öncülüğünü sürdürecek.8-) Tamamen elektrikli araçlarda satışlar tahminlerin gerisinde kalsa da, iyimser bir beklenti halen mevcut. Zira bir yandan bazı ülkeler elektrikli araçlara uyguladıkları avantajlara son verdi, bazıları da bitirecek. Ayrıca tüketiciler de şarj, menzil ve pahalılık gibi nedenlerle şarj edilebilir hibritler, tam hibritler ve menzil uzatıcılı elektriklilere kaydı. Ancak ucuz fiyatlı modellerin yanı sıra yeni batarya teknolojilerinin gelişiyle, elektriklilere olan ilginin yeniden canlanması umudu var.9-) Avrupalı otomotiv üreticileri ve tedarikçiler kapasite fazlasının yanında yeniden yapılanma problemleriyle boğuşacak. Volkswagen, Stellantis’in Fiat’ı gibi üreticiler bunlardan birkaçı. Çin ve ABD’de kayıplar yaşayan Avrupalı lüks araç üreticileri de, bu yüzden küçülmeyi planlıyor.10-) Yapay zekanın, otomobillerin kendisinin yanı sıra otomotiv değer zincirinin pek çok noktasında daha fazla etkin olması bekleniyor. Örneğin müşteri deneyimlerinin geliştirilmesi ya da araç içinde sesli komutla işleyen donanımların daha kapsamlı hale gelmesi konusunda.Otomotiv sektörü, 2024 yılında da ihracat liderliğini elinde tuttu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin geçen yılki ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 6.3 artışla 37 milyar 212 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan sektör, böylece son 19 yılda 18.kez ihracat şampiyonu olmayı başardı. Otomotiv, Aralık ayında da yüzde 10 artışla 3,5 milyar dolar ihracat yaparak bugüne kadar aylık bazdaki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Geçen yılın son ayında da ülke ihracatında ilk sıradaki yerini koruyan otomotivin aldığı pay da yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Geçen yıl küresel ekonomi açısından zorlu geçen ve global pazarda talep daralması ile karşı karşıya kaldığımız bir yılı geride bıraktık... Buna rağmen otomotiv sektörü olarak 2024’te ihracat liderliğimizi korumayı başardık. Geçen yılın son ayında da binek otomobiller ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda yüzde 19’ar ihracat artışları kaydettik” dedi.Mercedes-Benz Türk, modern çizgilere sahip yeni “Actros L”nin üretimine başladı. Yenilenen yüzü ve teknolojik kabiniyle öne çıkan yerli üretim yeni Actros L, kimilerine fazla radikal gelen fütüristik “ProCabin” tasarımıyla, yüzde 3’e varan yakıt tasarrufu sağlıyormuş. Araçta, Ekim 2022’de devreye alınan 3’üncü nesil OM 471 motor kullanılmaya devam ederken, önceki nesle oranla toplamda yüzde 7’ye varan yakıt tasarrufu sağlanıyormuş. Yeni geliştirilen bu kabin, hava akımını mümkün olan en verimli şekilde aracın çevresinden yönlendirerek direnci azaltıyor.MG’nin 1.5 lt turbo benzinli motora (170 PS) sahip yeni HS Luxury modeli 2 milyon 59 bin TL’lik fiyatla showroomlarda da satılmaya başlandı. 24.6 inç UniScreen teknolojisi (12.3 inç dijital gösterge paneli ve 12.3 inç dokunmatik ekran), kablosuz akıllı telefon şarjı, hafızalı yan aynalar, bel desteği ayarlı 6 yöne elektrikli ayarlanabilen hafızalı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı, 360 derece çevre görüş kamerası, 8 hoparlörlü hi-fi sistemi ile donatılıyor.