50 yılda 32 milyon araç üretildi

550 bin istihdam

Son 10 yıldaysa otomotiv sanayinin 11 milyar dolar yatırım yaptığını, nerdeyse 250 milyar dolarlık ihracata imza attığını kaydeden OSD Başkanı, “Son yıllarda terse dönmüş olsa da, son 10 yılın toplamında 65 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla Türk ekonomisine önemli katkı verdi uyelerimiz. Kapasitemiz, Togg’u da dikkate aldığımızda 2 milyonun üzerinde yer alıyor. 2023 yılında aynı zamanda 1,5 milyon adet üretim yaptık” ifadelerini kullandı. Cengiz Eroldu, şöyle devam etti:





Büyüme azaldı Bu yılın yarısında sektörde büyümenin yaşanmadığını kaydeden Eroldu, “Devam eden yatırımlarımız var, bunların da sonuçları, meyvelerini almaya başladığımız zaman bu rakamların tekrar olumlu seyre doğru geçtiğini göreceğiz. İlk 6 ayda üretimimiz geçen yıla göre yüzde 4 gerilerken kapasite kullanımımız da 1,5 puan geriledi. İhracat adetlerinde geçen sene 505 bin, 506 bin adedimiz varken bu sene yüzde 3 azalarak 493 bin adet oldu” dedi.







Yeni Movano da Türkiye’de







Jazz Crosstar yeniden geldi







Koreli popüler SUV Tucson 20. yaşını kutluyor







Borusan Otomotiv 2. el otoda iddialı başlangıç yaptı Türkiye’de premium otomotiv perakendeciliğinin öncülerinden Borusan Otomotiv’in 2. el otomobil pazarındaki yeni markası Borusan Next, İstanbul Kağıthane’de yeni tesisini hizmete açtı. Çoklu marka ve çoklu kanal stratejisiyle faaliyet gösteren Borusan Next, nakit alımdan takasa, satıştan servise, finansmandan sigorta çözümlerine kadar 2. el pazarındaki pek çok hizmeti bir arada sunuyor. Hyundai, ilk kez 2004 yılında satışa sunduğu C-SUV modelinin 20. yaşını kutluyor. 20 yılda 7 milyon adetlik satış başarısı elde eden Tucson, Türkiye’de de 115 binden fazla satıldı. Avrupalı tüketiciler için 4. neslinden itibaren (2015) Avrupa’da Çekya’daki tesiste üretilen ve markanın Avrupa’daki dönüm noktası olan Tucson, halen makyajlanmış versiyonula satılmakta. Honda’nın kompakt hatchback modeli Jazz’ın “Crosstar” ve “Elegance” versiyonları yeniden Türkiye’de pazara sunuluyor. Gelişmiş motor ve donanım teknolojileriyle sınıfındaki iddiasını sürdüren Jazz ailesi; geniş iç hacmi, “Sihirli Koltuklar” ile sunduğu esnek depolama alanları, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda 10 hava yastığı ve aktif güvenlik teknolojisi Honda SENSING ile kapsamlı ve gelişmiş güvenlik donanımları sunuyor. Jazz Elegance 1 milyon 290 bin TL, Jazz Crosstar ise 1 milyon 350 bin TL lansman özel fiyatıyla satışa çıkıyor. Yeni Opel Movano, yenilenen versiyonuyla Türkiye’de. Opel hafif ticari ailesinin en büyük modeli olan yeni Movano, 1 milyon 322 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tamamen yenilenen ergonomik kokpit, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantılı 10 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence sistemiyle donatılırken, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özelliklerle de hayatı kolaylaştırıyor. 15m3 kargo hacmi ve 3,5 taşıma kapasitesine sahip olan yeni Opel Movano, 180 HP’lik güçlü turbo dizel motor ve manuel şanzımanlı tek kombinasyonla satışa sunuluyor. Yerli üreticilerin kan kaybının sürdüğünü söyleyen OSD Başkanı, iç pazarda yerli payının yüzde 32’ye gerilediğini, bunun da hafif ticari üretimindeki düşüş, kredilere erişim, durgunluk ve ÖTV matrahlarının güncellenmemesi gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtti. “Ana sanayi olarak doğrudan 60 bin ve dolaylı çalışanlarımızla beraber 550 bin kişilik istihdam yaratıyoruz... 11,7 milyar-12 milyar TL de Ar-Ge harcamamız var. 13 üyemizin 15 Ar-Ge Merkezi mevcut... Avrupa Birliği’ne baktığımızda otomobil üretiminde 6., ticari araçta 2., toplamda da 4’üncüyüz. Dünyadaysa otomobilde 14, ticari vasıtada 9, toplamda da 13’üncüyüz. Aynı zamanda dünyanın en çok tarım traktörü üreten 4’üncü ülkesiyiz.”

Türkiye’de otomotiv ana sanayisinin çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), 50. yılını kutluyor. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye’de belli bir ağırlığı olan, Türk ekonomisine ciddi katkı yapan üyelere sahip bir dernek olduklarına dikkat çekerken, 11 üretici kuruluşla birlikte 1974’te kurulan derneğin, bugüne kadar çok önemli rakamlara imza attığını kaydetti.Dernek üyelerinin geride bıraktıkları 50 yıllık sürede toplam üretiminin 32 milyon araç olduğunu kaydeden Eroldu, “Bunun 19 milyonu otomobil, 11,5 milyonu ise ticari araç. Bu sürede 19 milyon adet araç da Türkiye’den ihraç edilmiş. Bunun 12 milyonu yine otomobil, 7 milyonu ticari araç” dedi. OSD’nin kuruluşundan bugüne otomotiv sanayinin kapasitesinin 14 kat artışla 2 milyonun üzerine ulaştığını hatırlatan Cengiz Eroldu, “Bunlar bizim 50 yılda belki yaparken zorlandığımız, ama 50 yılın sonunda dönüp bir muhasebe yaptığımızda etkilendiğimiz, gurur duyduğumuz rakamlar” ifadelerini kullandı.