AB’de elektrikliler gözden düşüyor mu?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde hükümetlerin tam elektrikli otomobillere yönelik teşviklerini azaltmaya hatta kaldırmaya başlaması, tam hibrit modellerin yıldızını parlatıyor. Türkiye’de ise elektriklilerin yükselişi sürüyor.İçten yanmalı motorlara sahip araçlar için 2035 yılını son tarih olarak veren ve elektrikli otomobillere geçiş için de önemli çaba gösteren Avrupa Birliği’nde (AB), tam elektrikli otomobil satışlarının azalma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Bunda, Almanya gibi bazı ülke hükümetlerinin elektriklilere veriği destekleri kesmesi ya da azaltmasının yanı sıra fiyatların da etkin olduğu belirtiliyor.Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, Temmuz ayında AB elektrikli otomobil kayıtları yüzde 10,8 oranında düşüş gösterdi. Temmuz’da toplam 102 bin 705 elektrikli otomobil satılırken, pazar payı da, geçen yılın aynı ayında yüzde 13,5’ken yüzde 12,1’e düştü. ACEA, Temmuz ayında AB binek araç tescil sayısının, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artışla 852 bin 51 adede ulaştığını açıkladı.Temmuz ayının sonuna kadar geçen 7 aylık süredeyse otomobil tescilleri yıllık yüzde 3,9 artışla toplamda 6,5 milyonu aşarken, elektrikli otomobil tescilleri toplam pazar payının yüzde 12,5’ini oluşturdu. Temmuz’da büyümeye öncülük eden başlıca ülkeler, tescillerde yüzde 3,4’lük artış kaydeden İspanya ve yüzde 4,7’lik gelişme gösteren İtalya oldu. Almanya’da araç tescilleri yüzde 2,1, Fransa’da ise yüzde 2,3 oranında azaldı.Almanya’da ise elektrikli araç kayıtları temmuz ayında yüzde 36,8 oranında düştü. Almanya’da satışlardaki düşüşün bir nedeni, elektrikli araç alımlarına yönelik devlet mali teşviklerinin yavaşlaması, yani araçların maliyetinin çok sayıda alıcı için çok yüksek kalması.Buna karşılık Hollanda, elektrikli araç satışlarında yüzde 8,9’luk bir artış kaydederken, Belçika’da yüzde 44,2, Fransa’da ise yüzde 1’lik artış yaşandı. Ancak bu ülkelerdeki elektrikli araç satış performansındaki iyileşme, Almanya’nın düşüşünü telafi etmeye yetmedi. Yılın ilk 7 ayında Avrupa’da 815 bin 399 yeni elektrikli otomobil satıldı.Avrupa’da plug-in hibrid yani dışarıdan şarj edilebilir otomobil satışları da Temmuz’da yüzde 14,1’lik düşüş yaşadı ancak her ne hikmetse Almanya yüzde 3,2 arttı. Plug-in hibrit otomobiller, Temmuz 2024’te 57.679 adet satarak toplam otomotiv pazarının yüzde 6,8’ini oluşturdu. Bu oran geçtiğimiz temmuz ayındaki yüzde 7,9’luk pazar payına kıyasla hafif bir düşüş gösterdi. Hibrit-elektrikli otomobil satışlarıysa, yüzleri güldürdü ve Temmuz ayında yüzde 25,7 artarak, 273 bin adede ulaştı. İspanya’da hibrit-elektrikli otomobil satışları yüzde 31.5, İtalya’da yüzde 17.4, Almanya’da yüzde 22,4 ve Fransa’da yüzde 47,4 arttı.Türkiye’de ise bu durum Avrupa Birliği pazarına göre biraz farklı. Nitekim Temmuz ayında tam elektriklilerin satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.8 artışla 5 bin 735 adet oldu. Temmuz’da tam hibrit otomobillerin satışı yüzde 79 artışla 3 bin 748 adet, şarj edilebilir hibrit satışları da yüzde 40 gerilemeyle 225 adet oldu.Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise hibrit otomobil satışları 79 bin 525 adetle yüzde 14,8 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 45 bin 342 adetle yüzde 8,5 pay eldi etti. Özellikle yerli elektrikli Togg’un düzenlediği kredili satış kampanyaları, tem elektrikli satışlarının artışında önemli rol oynadı.SAIC bünyesindeki MG, yeni nesil “HS PHEV” şarj edilebilir hibrit modelini Ekim ayında Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. “Hibritin Turbosu” olarak öne çıkan iddialı model, 100 km’den fazla elektrikli motorla yol alırken, toplamda 1000 km’yi aşan menzil sunabilecek.Türkiye’de MG markasını temsil eden Doğan Trend Otomotiv Grubu’nun Lideri Kağan Dağtekin “Geçen ay açıklanan yeni vergi düzenlemeleriyle Türkiye, ultra verimli yeni nesil teknolojiye sahip araçları destekleyen bir pozisyon aldı. Uzun vadede ülkenin petrol bağımlılığını azaltıcı etkilerini göreceğimiz bu yeni nesil teknolojili araçların en iyi örneklerinden biri olacak HS PHEV modelimizi, Avrupa ile aynı anda ülkemizde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz” dedi. Yeni HS PHEV, 21.4 kWsa kapasiteli bataryası ve 55 lt’lik deposuyla 1000 kilometre üzerinde menzile ulaşabiliyor. 100 kilometreyi aşan mesafeyi ise tam elektrikli olarak gidebiliyor.Yeni nesil yazılımı sayesinde, aracın 145 PS gücündeki 1.5 lt turbo benzinli motoru 185 PS’lik elektromotorla kombine çalışıyor. İki motorun seri veya paralel çalışmasını sağlayan, sürücünün ihtiyacını anlayarak motorların birbiriyle ilişkisini optimize eden yazılım SAIC mühendisleri tarafından geliştirildi. Güç ihtiyacı olduğunda bir performans canavarına dönüşen otomobil, gündelik kullanımda ise şaşırtıcı bir ekonomi sağlıyor. İki motoru sayesinde toplamda 339 beygir güç üreten araç, 6.9 saniye içinde 0-100 km hıza ulaşmayı başarıyor.Bu yıl 125. yılını kutlayan, spora ve sporcuya verdiği desteklerle sektörün lider markalarından olan Castrol, bir kez daha “TransAnatolia Rally Raid”in ana sponsorları arasında yerini aldı. Üst üste 4. kez bu organizasyona desteğini sürdüren Castrol, bu yıl da “Castrol POWER1” ile motosiklet kategorisine adını verdi. Motor sporlarında sunduğu üstün performanslı motor yağlarıyla öne çıkan Castrol, motosiklet kategorisinde yarışçılara POWER1 ürünüyle destek olacak. 14. kez düzenlenecek olan heyecan verici yarış, 31 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Mersin’de başlayıp Van’da tamamlanacak.Türkiye’nin yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı Trugo ile inovatif şarj teknolojilerini elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşturan EVbee’nin iş birliği sonucu hazırlanan mobil şarj istasyonları, kullanıcıların hizmetine sunuldu. Kullanıcıların şarjsız kalma endişesine son vermeyi hedefleyen Trugo’nun, EVbee ile iş birliği çerçevesinde hizmete giren mobil şarj istasyonları, “Trugo” markasıyla İstanbul, İzmir ve Ankara’da devreye girecek. 120 kW’lık çıkış gücüne sahip mobil şarj istasyonları, ihtiyaç sahibi kullanıcılara 45 dakikada ulaşıp, her defasında yaklaşık 100 km erişim imkânı sağlayacak 18 kWh’lık enerji aktarımı sağlayacak. İş birliği kapsamında önümüzdeki günlerde toplam 6 mobil şarj istasyonu Trugo markasıyla hizmete başlayacak.Elektrikli araç üreteceğini açıklayan yerli teknoloji şirketi Reeder, ilk modelini Eylül ayında Samsun’da tanıtıp ön satışına başlayacağını duyurdu. İlginç tasarımı ile dikkat çeken “ReeV Fancy” modelinin test üretiminin tamamlandığını ve seri üretime geçileceğini belirten şirket, sertifikasyon sonrası Eylül 2024’te Samsun’da tanıtım ve ön siparişlerin alınmasına başlanacağını kaydetti. Aracın öne çıkan özellikleri arasında 100 km menzil, 45 km/s maksimum hız, ev prizinden şarj etme imkanı, merkezi dijital kontrol ekranı gibi unsurlar bulunuyor.