Aylık sorunu çözülmezse 6 yıllık kayıp olacak

Yeni bir düzenleme yapılmazsa bu yıl emekli olacaklara, gelecek yıl emekli olacaklara göre daha fazla aylık bağlanacak ve iki emekli grubu arasındaki fark 6 yılda bile kapanmayacak. Bakanlığın bu konuda yapacağı düzenlemenin ardından durum netlik kazanacak.Her yıl yıl bitmeden ya da yeni yılda emekli olmak arasında emekli aylığı açısından fark olur. Ancak bu yıl bu farkın yüzde 35’i bulması çalışanların kafasını karıştırdı. Pek çok çalışan aklında emekli olmak yokken emekli olmayı düşünmeye başladı. Hafta içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda bir düzenleme hazırlığında olunduğunu ifade etti. Bu düzenleme işyerlerinde emekli olmayı bekleyen pek çok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Eğer fark kapatılmazsa emeklilik furyası başlayabilir.Eylül ayı enflasyonu açıklanınca 9 aylık enflasyon yüzde 31,94 olarak gerçekleşti. Son 3 aylık enflasyon bu rakama eklenip enflasyon yüzde 38 olursa bu yıl emekli olanla 2025 yılında emekli olacaklar arasında yüzde 36,5 fark olacak. Enflasyon yüzde 50’yi bulsa bile fark yüzde 26’yı bulacak.Bu yıl ya da 2025 yılında emekli olmanın aylık açısından farklı olmasının temel nedeni güncelleme katsayısı. Güncelleme katsayısını da yıllık enflasyon ve büyüme belirliyor. Buna ilave olarak bu yıl ocak ve temmuz zamlarının kümülatif olarak yüzde 86 olması, önümüzdeki yıl emekli olacakların düşük aylık alması sonucunu doğuruyor.Türk – İş’in bu konuda yayımladığı rapor emekli aylıkları arasındaki farkı ortaya koyduğu gibi bu yıl oluşacak farkın ne zaman kapanabileceğine dair tahminlere de yer veriyor. Okan Güray Bülbül, Nergis Şimşek ve Barış İyiaydın tarafından Türk-İş için hazırlanan raporda bu yıl emekli olamayanların çalışmaya devam etmeleri halinde bu yıl hak edecekleri rakama ne zaman erişebileceğini gösteriyor. Ne yazık ki tablo iç açıcı değil. Bu yıl emekli olamayan ya da işini kaybetmemek adına emekli olmayı tercih etmeyecek kişilerin 6 yıl sonra bile bu yıl hak edecekleri rakamı alamamaları söz konusu.Bu konuda herhangi bir düzenleme yapılmaz ve 2024 yılında emekli olunmazsa prime esas kazanç ortalamasından çalışmaya devam eden bir kişi bu yıl emekli olan bir kişinin emekli aylığına ancak 2031 yılında yaklaşabiliyor. Yapılan hesaplama çeşitli varsayımlara dayalı. Enflasyon, asgari ücret ve büyüme tahminlerine dayalı olarak yapılan bu çalışma gösteriyor ki, prime esas kazanç ortalaması üzerinden çalışmaya devam eden bir kişi 6 yıl sonra bile bu yıl emekli olursa alabileceği aylığa hak kazanamıyor.Meclis açıldıktan sonra gündeme gelmesi beklenen bu konu hakkında işçilerin beklemesi yerinde olacaktır. Özellikle kamuda emekli olduktan sonra çalışmaya devam edemeyecek işçiler için bu kararın acele verilmemesi çok önemli. Aksi taktirde yüksek aylık alınabilecek ancak işsizlik riski ortaya çıkacaktır. Diğer yandan eğer maaş farkını kapatacak bir düzenleme yapılırsa sorun çözüleceği için işçiler işinden de olmaz. Bakanlık bu konuda farklılığı ortadan kaldıracak düzenleme yapılacağını ifade etti. Dolayısıyla acele edilmemesi ve bu düzenlemenin beklenmesi yerinde olacaktır.