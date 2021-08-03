Beklenmeyen maliyetler

Bir yılı aşkın süredir dünya ölçeğinde etkili olan Kovid-19 salgın hastalığı ülkemizde de olumsuz etkisini sürdürüyor. Buna ilave şimdilerde bir de özellikle turistik bölgelerde etkisini gösteren yangının olumsuz yanıyla yüz yüze gelindi.



Resmi açıklamalar 35 şehirde yaşanan 129 yangından 122’sinin kontrol altına alındığını söylüyor. Yedi bölgede ise henüz söndürme çalışmaları sürüyor.



Gerçekleşen Kovid-19 salgını ve devam eden yangınlar Türkiye’nin beklemediği maliyetlerin oluşmasına sebep oluyor. Ekonomideki yansımasını ise yüksek enflasyon ve faiz. Ekonomi için de şirketler için de beklenmeyen maliyetlerin ciddi sonuçları oluyor.



Beklenmeyen maliyetlerin 10 etkisi bulunuyor



1- Diğer gider kalemlerinin artmasına neden olur.

2- Borçlanma maliyetlerini artırır.

3- Finansal yapıda dengesizliklere yol açar.

4- Birdenbire gerçekleşir etkileri uzun süreli gözlenir.

5- Zincirleme etkisi vardır, yayılır.

6- Öngörülemediği için alınan önlemler yetersiz kalır.

7- Kayıpları çok yönlü olur.

8- Alternatif seçenekler devreye sokulmadığında fakirleştirir.

9- Hızlı hareket edilmediğinde çeviklik kaybına neden olur.









Piyasaların hareket alanı



1- Tatil dönemi olduğu için hareket bantları dar. 10- Tedbirli hareketi zorunlu kılar.1- Tatil dönemi olduğu için hareket bantları dar.

2- Borsada hisse bazında hareket sürüyor.

3- Yükselen ve düşen hisse sayılarında yükselenler artmaya başladı.

4- Dolar kurunda 8 Temmuz’da 8.73 TL’den başlayan aşağı eğilim korunuyor. Kurda 8.30 TL’nin aşağı kırılması halinde 8.10’lara doğru geri çekilme sürebilir. Yaz ayları daha çok yatay ve aşağı yönlü hareket olacaktır.

5- BIST 100 Endeksi 27 Temmuz’dan bu yana yükselişte. Endeksin 1.400-1.445 seviyesini aşması yükselişini güçlendirebilir.

6- Yabancıların payı yüzde 42.19 ile yılın en düşük seviyelerinde.

7- Yatırım fonlarındaki hisse oranı yüzde 6.81 ile gerilemeye devam ediyor.

8- Emeklilik fonlarındaki hisse oranı yüzde 12.68 ile düşüşte.









Yatırım yaparken öncü kurallar



1- Yatırım yaparken acele etme. Fırsat mutlaka çıkar. 9- Kurumsal yatırımcıların ağırlıklı olarak hisse senetlerinde pozisyonlarını düşürmüş olmaları olumsuz. Ancak bilanço beklentileri ile dip seviyelerden gelebilecek alımlar borsada güçlenmeyi getirebilir. Yılın ikinci yarısında kurlarda daha sınırlı hareket, borsada daha güçlü bir seyir gözlenebilir.1- Yatırım yaparken acele etme. Fırsat mutlaka çıkar.

2- Parayı nakitte tutma. Mutlaka bir varlığa yatır.

3- Az ya da çok olması fark etmez. Düzenli olarak gelir elde etmeyi hedefle.

4- Bileşik getirilerin gücü ile hareket et. Yatırımlarını çoğalt.

5- Birikimlerini artır. Enflasyonun üzerinde gelir hedefle.

6- Yatırım seçeneklerini altı ayda bir mutlaka gözden geçir.

7- Yatırım iklimini takip et. Ortam bozulmadıkça trendde kal, pozisyonu koru.