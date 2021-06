Borsa İstanbul’da temettü ligi nasıl?

Borsa İstanbul’un temettüyle ilgili 2 endeksi bulunuyor. Bunlardan ilki BIST Temettü Endeksi. Bu endeks Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketleri bünyesinde barındırıyor. İşlemlerinde özellikle temettüyü ölçü olarak görenler açısından bu endeksi önemli bir veri olarak gözlenebilir.BIST Temettü 25 Endeksi ise Temettü Endeksi’nde yer alıp da temettü verimlerine göre sıralamada ilk üçte ikiye giren ve fiili dolaşımdaki piyasa değeri en büyük 25 hisseden oluşuyor. Daha kısa bir ifade ile temettü verimliliği ve işlem hacmi yüksek 25 hissenin yer aldığı bir endeks...Son 5 yılda BIST Temettü 25 Endeksi’nde yer alan ve dolar bazında yüzde 100 getiri sağlayan hisseler şunlar: İş Y. Men. Değ., Alkim Kimya, Vestel Beyaz Eşya, İskenderun Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, Ege Endüstri, Nuh Çimento, Aksigorta.Bu hisselerden ikisi demir çelik sektöründe yer alırken diğerleri farklı sektörlere dağılmış durumda. Listeye giren sektörler otomotiv, otomotiv yan sanayi, çimento, sigorta, dayanıklı tüketim ve diğer kimyasal ürünler. Gözlendiği kadarıyla hızlı büyüme sergileyen sektörlerin hisse senetleri de hızlı büyüyor.Şirketlerin fiyat kazanç oranları içinde İş Y. Men. Değ. 4, Aksigorta 5.6 ve Vestel Beyaz Eşya 5.8 ile işlem görüyor. Firmaların hepsinin F/K oranı sektör ortalamasının altında. Bu nedenle yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam etmekteler.1 Yatırım, bilinç ve tutumdur. Tercih hangi yönde yapılırsa alışkanlık o yönde oluşur.2 Piyasalar her zaman fırsat yaratır. Kaçırılmış fırsat ders alınırsa hâlâ fırsattır.3 Başkalarının kazancı değil, koyulan hedeflerle tutarlı adımlar atmaktır önemli olan.4 Piyasalarda farklı zamanlarda farklı döngüler yaşanır, büyük dalgalanmalar sonrasında getiriler yakınsanır.5 Bir yatırımın kârlılığını yatırılan paranın geri dönüş süresi belirler. Gayrimenkul yatırımında yıllık kira geliri ile kaç yılda ana paranın çıkarılacağını hesaplanarak yatırım geri dönüş süresi hesaplanır. Türkiye’de bu oran ortalama 20 yıldır. 10 ya da 15 yılda geri dönüşü olan bir gayrimenkul yatırımı iyi bir yatırımdır.6 Hisse senetlerinde yatırımın geri dönüş süresi Fiyat/Kazanç oranı ile ölçülür. F/K: Piyasa Değeri/ Yıllık Kâr’dır. Değer yatırımcıları; hisseyi ucuzken almak ister. İşletmenin varlık değeri ve sağladığı nakit akışlarına bakar. F/K’sı düşük şirketleri tercih eder. Meşakatlidir, sabır ve sebat ister değer yatırımcısı olmak. Amaç uzun vadede piyasanın üzerinde kazanç sağlamaktır.Haziran ayında 7 fon yatırımcısına yüzde 5’in üzerinde getiri sağladı. Bu fonların 4 tanesi Ak portföy’e, 3 tanesi de İş Portföy’e ait.En fazla kazandıran fonların ortak özelliği yabancı hisse senedi fonlarından oluşması. Yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değer kazanan fonlardan; Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu yüzde 12.02, Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu yüzde 8.80, Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu yüzde 7.56, Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu yüzde 7.35, İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon yüzde 6.64, İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon yüzde 5.68 ve İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu yüzde 5.39 oranında değer kazandı.Yatırım enstrümanlarında hem küresel hem de yerel piyasa hareketlerine bağlı olarak farklı temalar öne çıkabilmekte. Pandemi döneminde altın fonları ve hisse fonların öne çıkması gibi.Küresel bazda gelişmiş ülke borsalarının talep görmesi yabancı fonlarda da yükselişi getirdi. Elektrikli Araç. Karma Fon, Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon, Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu, Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu yatırımcıların gündeminde olmaya devam edebilir. Geleceğe yönelik alternatif fonlar yeni ilgi alanları olacak.