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Borsa kritik eşikte faiz, altın ne olur?

Zeynep Aktaş
13.10.2024 09:14
Piyasalar veri odaklı bir seyir izliyor ve gelişmeleri fiyatlıyor. Önümüzdeki haftanın gündeminde merkez bankalarının kararları, politika metinleri ile yatırımcılara verecekleri mesajlar var. Para piyasası fonları, altın ve gümüş yatırımcı tercihlerinde öne çıkmaya devam ediyor. Gelinen aşamada yatırımcı ağırlıklı olarak korunaklı alanlara yöneldi.

Yatırımcılar, açıklanan ekonomi verileri ışığında piyasalardaki belirsizliği minimize etmek için stratejilerini gözden geçiriyor. Önümüzdeki hafta merkez bankalarının faiz kararları öne çıkacak. Çarşamba günü Endonezya Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını paylaşacak. 

Gelişmeler para politikasındaki daralmanın etkisinin hissedildiğini gösteriyor. Sanayi üretimi geçtiğimiz ağustosta aylık yüzde 1,6; yıllıkta ise yüzde 5,3 geriledi. Sanayi üretiminde meydana gelen düşüş borsaya da yansıyor. BIST 100 Endeksi 8.876 seviyesinde bulunuyor. Endeksin haftalık düşüşü yüzde 2,56 olurken aylık gerile yüzde 19,49 seviyesine geldi. Piyasalardaki son gelişmeler hem küresel hem de yerel dinamikleri yansıtıyor. Altın ve gümüş gibi değerli metallerdeki yükselişler, yatırımcıların güvenli liman arayışını işaret ederken, enerji fiyatları jeopolitik gelişmelerle dalgalanıyor. 
 
Hareketli günler 
 
Ekim ayının üçüncü haftasında gündem yoğun. Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra büyük şirketlerin üçüncü çeyrek bilançoları, Çin’in eylül ayı enflasyon ve sanayi üretim verileri izlenecek. Bu veriler ülkenin performansını değerlendirmede kritik rol oynayacak. Aynı zamanda OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) aylık raporları, petrol piyasalarındaki yönelimleri belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. 



Bilançolar ve faiz kararları  
 
Hafta boyunca dikkat çekici gelişmelerden biri de, yurt dışında global ölçekli şirketlerin üçüncü çeyrek bilanço açıklamaları olacak. Volkswagen, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley ve Netflix gibi büyük şirketlerin mali performansları, piyasaların genel seyrine dair önemli sinyaller verecek. Ayrıca, ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. TCMB faiz kararı ile birlikte açıklanacak tarım ÜFE, hizmet üretim endeksi ve bütçe dengesi verileri, iç piyasayı etkilemesi beklenen gelişmeler arasında yer alıyor. 

Yabancılar yeni pozisyon için uygun fırsat arayacak
 
Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçen hafta 124,4 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Bu satışlar sonucunda yabancıların tahvil stoku 15,96 milyar dolardan 15,73 milyar dolara geriledi. Hisse senedinde de iki hafta sonra tekrar satış tarafına geçtiler. Geçen hafta 291,1 milyon dolarlık net hisse satışı yaptılar. Önceki iki haftada ise 300 milyon dolarlık hisse almışlardı. Yabancıların satışlarını yerli kurumsal yatırımcıların karşılaması neticesinde kayıpların sınırlı kalmasını sağladı. Gerileyen fiyatlar yeni seviyelerden alım fırsatı verecek.



Para piyasası fonları yatırımcıların gözdesi
 
Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran yatırım araçları arasında para piyasası fonları ön plana çıkıyor. Özellikle, politika faizinin %50 seviyesine ulaşmasıyla birlikte, para piyasası fonlarına yönelim arttı. Nurol Portföy Para Piyasası Fonu %45,74 ile en fazla kazandıran fon olurken, Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu, İş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu ve Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu da yakın oranlarla yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Yüksek faiz ortamında düşük riskli ve likit yatırım alternatifleri arayan yatırımcılar için para piyasası fonları cazibesini koruyor.



Altın ve gümüş yükselişte
 
Altın (XAUUSD) ons başına 2.657 dolara yükselirken, yılbaşından bu yana %28,81 oranında değer kazandı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olmayı sürdürüyor. Aynı şekilde gümüş de yükselişini koruyor. 31,54 dolara yükselen gümüş, yılbaşından bu yana %32,56’lık artış sergiledi.
 
Borsada zayıflama sürüyor
 
BIST 100 Endeksi son dönemde düşüş eğiliminde. 8.876’ya gerileyen Endeks, aybaşından bu yana %8,17’lik kayıp yaşadı. Son 30 gündeki kayıp ise %5,77 oranında bulunuyor. Son kapanışı ile Endeks 200 günlük ortalamasının altında bulunuyor. 200 günlük ortalamanın altındaki seyir güç kaybına işarettir.
 
Yabancı yatırımcıların son 10 günde aldığı hisseler
 
Son 10 günde borsada yabancıların payı yüzde 38,17’ye geriledi. Aynı dönemde yabancı payı %20’nin üzerinde olup da alımların sürdüğü hisseler ise dikkat çekiyor. Altınkılıç Gıda 6,59 baz puanlık artışla yabancı ilgisinin en yüksek olduğu hisse oldu. Yabancı payı %20,83’e yükselen hisse, yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer buluyor.

MLP Sağlık %5,29 artışla ikinci sırada gelirken, yabancı payı %32,39’a yükseldi. Turkcell, Logo Yazılım ve Batısöke Çimento da yabancı ilgisiyle dikkat çeken diğer hisseler arasında yer alıyor.



Brent petrol ve döviz kurlarındaki durağanlık
 
Brent petrol son dönemde biraz daha sakin seyir izliyor. 78,61 dolarlık kapanış fiyatıyla günlükte gerilese de aybaşından bu yana %9,43’lük yükseliş trendinde olduğunu not etmek gerekir. Döviz cephesinde ise dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki sınırlı hareketler dikkat çekiyor.



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