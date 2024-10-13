Borsa kritik eşikte faiz, altın ne olur?

Para piyasası fonları yatırımcıların gözdesi

Altın ve gümüş yükselişte

Altın (XAUUSD) ons başına 2.657 dolara yükselirken, yılbaşından bu yana %28,81 oranında değer kazandı. Yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olmayı sürdürüyor. Aynı şekilde gümüş de yükselişini koruyor. 31,54 dolara yükselen gümüş, yılbaşından bu yana %32,56’lık artış sergiledi.

Borsada zayıflama sürüyor

BIST 100 Endeksi son dönemde düşüş eğiliminde. 8.876’ya gerileyen Endeks, aybaşından bu yana %8,17’lik kayıp yaşadı. Son 30 gündeki kayıp ise %5,77 oranında bulunuyor. Son kapanışı ile Endeks 200 günlük ortalamasının altında bulunuyor. 200 günlük ortalamanın altındaki seyir güç kaybına işarettir.

Yabancı yatırımcıların son 10 günde aldığı hisseler

Son 10 günde borsada yabancıların payı yüzde 38,17’ye geriledi. Aynı dönemde yabancı payı %20’nin üzerinde olup da alımların sürdüğü hisseler ise dikkat çekiyor. Altınkılıç Gıda 6,59 baz puanlık artışla yabancı ilgisinin en yüksek olduğu hisse oldu. Yabancı payı %20,83’e yükselen hisse, yatırımcıların portföylerinde giderek daha fazla yer buluyor.



MLP Sağlık %5,29 artışla ikinci sırada gelirken, yabancı payı %32,39’a yükseldi. Turkcell, Logo Yazılım ve Batısöke Çimento da yabancı ilgisiyle dikkat çeken diğer hisseler arasında yer alıyor.







Brent petrol ve döviz kurlarındaki durağanlık Brent petrol son dönemde biraz daha sakin seyir izliyor. 78,61 dolarlık kapanış fiyatıyla günlükte gerilese de aybaşından bu yana %9,43’lük yükseliş trendinde olduğunu not etmek gerekir. Döviz cephesinde ise dolar/TL ve euro/TL kurlarındaki sınırlı hareketler dikkat çekiyor. MLP Sağlık %5,29 artışla ikinci sırada gelirken, yabancı payı %32,39’a yükseldi. Turkcell, Logo Yazılım ve Batısöke Çimento da yabancı ilgisiyle dikkat çeken diğer hisseler arasında yer alıyor.

Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran yatırım araçları arasında para piyasası fonları ön plana çıkıyor. Özellikle, politika faizinin %50 seviyesine ulaşmasıyla birlikte, para piyasası fonlarına yönelim arttı. Nurol Portföy Para Piyasası Fonu %45,74 ile en fazla kazandıran fon olurken, Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu, İş Portföy İkinci Para Piyasası Fonu ve Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu da yakın oranlarla yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Yüksek faiz ortamında düşük riskli ve likit yatırım alternatifleri arayan yatırımcılar için para piyasası fonları cazibesini koruyor.