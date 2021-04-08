Borsada ‘ağırlıklı güç’te karar anı!

Borsaya endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan şirketler yön veriyor. Bu hisse senetleri kıpırdamadıkça endeks ya yerinde sayıyor ya geriliyor. Peki borsada endeksin 1.445’i aşamamasının sebebi ne? Borsa 100’deki 11 hisse ortalamaların üzerine çıktı. 89 hissede ise karar noktasındayız.Borsa yılın en düşük seviyesini 23 Mart’ta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması sonrasında 1.256 ile test etti. Endeks buradan gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi. Ancak bu hareket yabancıların satışa devam etmesi nedeniyle sınırlı bir seyir izliyor. Hacim zayıf ve 24 ila 30 milyar TL arasında gidip geliyor.BIST 100 Endeksi son 15 gündür en yüksek 1.445 seviyesini gördü ve şimdi 1.415’te. Hisse senetlerinde hareketin genele yayılmaması endeksin yükselişini de sınırlandırdı.İki haftalık süre içinde endeks, 8-20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerine çıkmayı başaramadı. Ancak bu seviyelerin aşılması halinde yükseliş yönündeki eğilimin güçlenmeye başladığının işareti olarak okunmalı. Peki, borsada endeksin 1.445 seviyesinin üzerine çıkamamasının ve zayıf seyir izlemesinin nedeni nedir?Bunun nedeni endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisselerden önemli kısmının yükselişe katılmaması. Endeks üzerinde ağırlığı olan ilk 10 şirket arasında Bim Mağazalar, Turkcell, Garanti Bankası, Akbank, Ford Otosan, Tüpraş, Şişe Cam, Koç Holding, Aselsan ve Türk Hava Yolları bulunuyor. Endeksin güçlü bir çıkış sergileyebilmesi için en az ilk beş hissenin ortalamaların üzerine çıkabilmesi önemli.Borsada işlem hacmi katılımcıların etkinliğini gösterir. Piyasalardaki coşkunun ve karamsarlığın, hareketin ve durağanlığın simgesidir. Son yaşanan hareketlere baktığımızda endeksin 1.445 seviyesini aşmada zorlandığını ve bir süre daha 1.350-1.445 bandında yatay hareket edeceğini görüyoruz.Reel Efektif Döviz Kuru 65.7 ile tarihi dip seviyelerde. Bu veri üzerinde henüz Ağbal sonrası kur hareketi yansımış değil. Her ay Merkez Bankası’nca yayımlanan endeksin 100’ün altına inmesi TL’nin değer kaybettiğini (ucuzladığını) gösteriyor.Dolarda dip seviyeler marttan bu yana yükseliyor. Doların kalıcı olarak 8.10 TL’nin üzerinde hareket etmesi yeni zirve arayışı getirebilir. 8.10 seviyesinin altında ise 7.87 ve 7.68 destek seviyeleri izlenebilir.Borsa İstanbul’da demir çelik hisselerinin ortalamaların üzerinde hareket etmesi şimdilerde endeksi güçlü tutan en önemli faktör. Ereğli Demir Çelik’in tek başına endeks üzerindeki ağırlığı yüzde 7.46 seviyesinde bulunuyor. Hisse düşüş sonrası hızlı tepki verdi ve endeksi de tek başına yukarı taşımada etkili oldu. Kardemir (D)’nin endeks üzerindeki ağırlığı ise yüzde 1.46. İki hissenin de ortalamaların üzerindeki hareketi borsaya olumlu yansıdı.Endeks üzerinde Bim Mağazalar, Turkcell ve Garanti Bankası’nın belli bir ağırlığı var. Bu üç hisse senedinin hareketlenmesi endeksin ortalamaların üzerine çıkmasını ve güçlenmesini sağlayabilecektir. Üç hissenin endeks üzerindeki ağırlıklarının yüksekliği beraberinde endeksin yönünü çevirmeye olanak verecektir. Bim Mağazalar’ın tek başına endeks üzerindeki ağırlığı yüzde 7.37. Diğer iki şirketten Turkcell yüzde 5.18 ve Garanti Bankası yüzde 4 ağırlığa sahip bulunuyor.