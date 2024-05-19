Borsada ‘yabancı baharı’ yaşanıyor

19.05.2024 11:04
Yabancı yatırımcıların borsadaki payı yüzde 40’a yükseldi. Sıkı para politikası, not artışları ve olumlu kurum raporları, yabancı ilgisini daha da artıracak gibi görünüyor. Endekste yeni zirveler test edilebilir.
Borsada yabancı payı son dönemde dikkat çekici bir artış gösteriyor. 27 Şubat 2024’te yüzde 35,67 seviyesinde olan yabancı payı, 14 Mayıs’ta yüzde 40,03’e çıkarken 17 Mayıs’ta yüzde 39,60 olarak gerçekleşti. Bu veriler, yabancı yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Kısa vadede yabancı paylarında dalgalanmalar olabilir ancak orta vadede bu seyir, yabancı paylarındaki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.
Yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artmasının birkaç önemli nedeni bulunuyor. Kredi kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu artırması, ülkenin 5 yıllık kredi risk priminin 262,38’e gerilemesi ve sıkı para politikasının devam etmesi bu ilgiyi destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Türkiye’nin kredi notundaki artış, yatırımcı güvenini artırarak yabancı sermaye girişlerini teşvik ediyor. Aynı şekilde, kredi risk primindeki düşüş de Türkiye’nin finansal istikrarına olan güveni pekiştiriyor.
Sıkı para politikası ise enflasyonla mücadelede kararlılık gösterirken, aynı zamanda finansal piyasaların istikrarını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu politikaların devam etmesi halinde, yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisinin süreceği ve yabancı payının artmaya devam etmesi beklenebilir.
Likit şirketler
Politika faizinin yüzde 50 ve enflasyonun yüzde 69,80 olduğu bu dönemde, özvarlık kârlılığı yüksek ve nakit açısından güçlü şirketler ön plana çıkıyor.
Yüksek özvarlık kârlılığı, şirketlerin kendi kaynaklarıyla büyüyebilme yeteneğini gösterir ve krediye ulaşımın zorlaştığı dönemlerde özvarlıklar daha fazla ön plana çıkar.
Nakit açısından güçlü şirketler, likidite sıkıntısı yaşamadan operasyonlarını sürdürebilir ve büyüme fırsatlarını değerlendirebilirler. Yüksek nakit rezervleri, bu şirketlerin ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırır ve finansal esneklik sağlar. Böylece, yatırımcılar bu tür şirketlere yönelerek risklerini minimize etmeyi hedeflerler.
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri yıl sonu bilançolarına göre incelediğimizde nakit ve benzeri değerleri yüksek, net borcu negatif ve özvarlık kârlılığı yüksek 15 şirket öne çıkıyor.
Listeye giren 15 şirket arasında Tüpraş, Tofaş Fabrika, Astor Enerji, Türk Traktör, Migros Ticaret, Oyak Çimento, İş Yatırım Menkul Değerler, Alarko Holding, Konya Çimento, TAB Gıda, Ege Endüstri, Aksa, Ahlatcı Doğalgaz ve Mavi Giyim yer almakta.
Borsa öne çıkıyor
Haftalık bazda yatırım araçları içerisinde borsa öne çıkıyor. BIST 100 Endeksi haftayı 10.643 puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda yüzde 4,16 oranında yükseldi. En fazla yükselen endeksler spor, ticaret, banka, sigorta, hizmet sektörü şirketleri oldu. Endeks 10 binin üzerinde güçlü seyrini koruyor.
Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi
TCMB anketinde piyasa katılımcılarının cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64 oldu. Ankete göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.
Gümüş fonlarına ilgi artabilir
Ons gümüş 30 dolar seviyesini aşarak yüzde 31,50 dolara kadar yükseldi. Gümüş ons, 02.05.2024 tarihinde $26,01 ile son bir ayın en düşük, 17.05.2024 tarihinde ise $31,59 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüşün yükselişi ile birlikte gümüş fonları da ilgi görüyor. QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF, Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu, Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu, Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu son bir ayda yüzde 10 ile 16 arasında yükseldi. Gümüş fonları ilgi görmeye devam edebilir.
Altın ilgi görüyor
Geçtiğimiz yıl yüzde 82,83 oranında yükselen gram altın yılbaşından bu yana yüzde 22,90 oranında değer kazandı. Altın ilgi görmeye devam ediyor. Dolar kurundaki sabit seyre rağmen altının ons fiyatındaki hareketlilik gram altın fiyatına olumlu yansıyor.
Risk primi 262,38 seviyesinde
Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi CDS oranı 262,38 seviyesinde bulunuyor. CDS oranının 150 seviyelerine gerilemesi, ülkeye olan yabancı ilgisinin artmasına katkıda bulunacaktır.
Kredi notunun görünümü yükseldi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye’nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti. CI Ratings’ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin uzun ve kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları “B” olarak teyit etti. Kredi notunun görünümü durağandan pozitife çıkarıldı.