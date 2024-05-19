Borsada ‘yabancı baharı’ yaşanıyor

Yabancı yatırımcıların borsadaki payı yüzde 40’a yükseldi. Sıkı para politikası, not artışları ve olumlu kurum raporları, yabancı ilgisini daha da artıracak gibi görünüyor. Endekste yeni zirveler test edilebilir.

Borsada yabancı payı son dönemde dikkat çekici bir artış gösteriyor. 27 Şubat 2024’te yüzde 35,67 seviyesinde olan yabancı payı, 14 Mayıs’ta yüzde 40,03’e çıkarken 17 Mayıs’ta yüzde 39,60 olarak gerçekleşti. Bu veriler, yabancı yatırımcıların hisse senetlerine olan ilgisinin arttığını gösteriyor. Kısa vadede yabancı paylarında dalgalanmalar olabilir ancak orta vadede bu seyir, yabancı paylarındaki yükselişin devam edeceğine işaret ediyor.

Yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artmasının birkaç önemli nedeni bulunuyor. Kredi kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu artırması, ülkenin 5 yıllık kredi risk priminin 262,38’e gerilemesi ve sıkı para politikasının devam etmesi bu ilgiyi destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Türkiye’nin kredi notundaki artış, yatırımcı güvenini artırarak yabancı sermaye girişlerini teşvik ediyor. Aynı şekilde, kredi risk primindeki düşüş de Türkiye’nin finansal istikrarına olan güveni pekiştiriyor.

Sıkı para politikası ise enflasyonla mücadelede kararlılık gösterirken, aynı zamanda finansal piyasaların istikrarını sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu politikaların devam etmesi halinde, yabancı yatırımcıların borsaya olan ilgisinin süreceği ve yabancı payının artmaya devam etmesi beklenebilir.

Likit şirketler

Politika faizinin yüzde 50 ve enflasyonun yüzde 69,80 olduğu bu dönemde, özvarlık kârlılığı yüksek ve nakit açısından güçlü şirketler ön plana çıkıyor.

Yüksek özvarlık kârlılığı, şirketlerin kendi kaynaklarıyla büyüyebilme yeteneğini gösterir ve krediye ulaşımın zorlaştığı dönemlerde özvarlıklar daha fazla ön plana çıkar.

Nakit açısından güçlü şirketler, likidite sıkıntısı yaşamadan operasyonlarını sürdürebilir ve büyüme fırsatlarını değerlendirebilirler. Yüksek nakit rezervleri, bu şirketlerin ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılığını artırır ve finansal esneklik sağlar. Böylece, yatırımcılar bu tür şirketlere yönelerek risklerini minimize etmeyi hedeflerler.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri yıl sonu bilançolarına göre incelediğimizde nakit ve benzeri değerleri yüksek, net borcu negatif ve özvarlık kârlılığı yüksek 15 şirket öne çıkıyor.