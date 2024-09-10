Çarşı pazarda neler oluyor?

Üsküdar meydanındaki tezgahlarda üzüm 70 TL, armut ise 60 TL… Özellikle ürünlerin tazeliği de dikkate alındığında fiyatlarda bir dengelenme var. Ancak şikayetçi olanlar, tezgahlara yaklaşmaya pek cesaret edemeyen tüketiciler de bulunuyor.Cumartesi günü Üsküdar’ın tarihi sokaklarında dolaşırken gözüm hemen rengarenk meyve tezgahlarına takıldı. Her köşede göze çarpan bu tezgahlar, hem Üsküdarlıların günlük alışverişlerini yaptığı hem de dışarıdan gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken canlı bir pazar alanı oluşturuyor. Çekirdeksiz üzümden şeftaliye, armuttan siyah üzüme kadar mevsimin en taze meyveleri, ahenkli bir düzenle sergilenmiş durumda.Bu tür pazar yerleri, sadece ticaretin yapıldığı değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal dinamiklerin gözlemlenebildiği önemli noktalardan biridir. Buradaki tezgah sahipleriyle yaptığım kısa sohbetler, onların sadece ürün satmadığını, aynı zamanda yıllardır süregelen bu geleneği yaşattıklarını ortaya koyuyor. Üsküdar’ın tarihi ve mistik atmosferiyle bütünleşen bu manzara, şehri ziyaret edenler için adeta bir zaman yolculuğu gibi.Fiyatlar ise dikkat çekici. Örneğin çekirdeksiz üzüm 70 TL, armut ise 60 TL gibi rakamlarla satılıyor. Son dönemde yükselen gıda fiyatları göz önünde bulundurulduğunda, bu tezgahlardaki fiyatların hem alıcılar hem de satıcılar için dikkatlice dengelendiğini söylemek mümkün. Ancak şikayetçi olanlar, tezgahlara yaklaşmaya pek cesaret edemeyenler de vardı. Yine de ürünlerin kalitesi ve tazeliği, tüketiciler için bu fiyatları haklı çıkarıyor.Bu tür yerel pazarlar, sadece ekonomik faaliyetin değil, aynı zamanda bir kentin sosyal dokusunun, kültürel devamlılığının ve toplumsal iletişimin de en güzel örneklerinden biri. Meyve tezgahları, Üsküdar’ın sakinleri ve ziyaretçileri için bir alışverişten çok daha fazlasını sunuyor, geçmişin izlerini taşıyan, samimi ve canlı bir alışveriş deneyimi sağlıyor.Bu tezgahlar, İstanbul’un giderek artan modernleşme sürecinde geleneksel alışveriş alışkanlıklarını koruyan nadir duraklardan biri olarak öne çıkıyor. Hem tazelik arayanlara hem de nostaljik bir alışveriş deneyimi yaşamak isteyenlere hitap eden Üsküdar’ın meyve tezgahları, şehrin ruhunu yansıtan eşsiz bir pazar deneyimi sunmaya devam ediyor.Malatya’nın köy peynirinden, Çanakkale’nin sert Ezine peynirine kadar uzanan geniş bir yelpazede, tezgahlar adeta Anadolu’nun farklı bölgelerinden lezzetleri bir araya getiriyor. 199 TL’den başlayan fiyatlarla satılan Malatya köy peyniri, geleneksel üretim metotlarıyla hazırlanmış. Yanı başındaki eski kaşar ve sert yağlı Ezine peyniri ise indirimlerle birlikte, dikkat çeken fiyat etiketleriyle sunuluyor.İndirimli fiyatlar bile tezgaha gelenler açısından pahalı bulunuyor. Birçok müşteri, Malatya’nın köy peyniri veya Çanakkale’nin sert Ezine peyniri gibi yerel ve doğal ürünlerin kalitesini takdir etse de 199 TL’den başlayan ve 299 TL’ye kadar çıkan fiyatlar, pek çok kişi için yüksek bir maliyet oluşturuyor.