Dalgalı piyasada hareket kriptoda

Piyasalar pandemi gölgesinde... Salgında yeni varyant endişeyi canlı tutuyor. Kripto paralar ise Amazon beklentisiyle yükselişte. JP Morgan müşterilerine kripto para ürünlerine erişim imkânı sunan ilk ABD bankası olurken dalgalı dönemin sürmesi bekleniyor.Piyasalar diken üzerinde. Artan vaka sayısı nedeniyle riskte henüz arzu edilen düşüş gözlenmiyor. Volatilite yüksekliğini koruyor. Nakde dönmek isteyenler riskli varlıklarda pozisyon azaltıyor. BIST 100 Endeksi 1.348 seviyesinde.Dolar kuru 8.56, euro ise 10.09’dan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı 1.802 dolar. Böyle bir ortamda değere odaklananlar için uzun vadede hisse senetlerindeki düşüşler alım fırsatı oluşturabilecek.27 - 30 Temmuz arasında BIST 100 Endeksi üzerinde ağırlığı yüksek şirketlerin bilançoları açıklanıyor.Kripto paralar gerek yüksek oynaklıkları gerekse izledikleri seyir nedeniyle yatırımcıların ilgi alanında. Bitcoin fiyatı hazirandan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Ethereum da 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü.Amazon’un kripto paralar ile ödeme kabul edeceği iddiaları ilgiyi yükseltti. Amazon’un dijital para ve blok zincir uzmanı işe almak için ilan vermesi de Amazon’un Bitcoin gibi kripto paraları ödeme aracı olarak kabul etmeye doğru ilerlediği değerlendirmelerine yol açtı.Bu arada JP Morgan müşterilere kripto para ürünlerine erişim imkânı sunan ilk ABD bankası oldu. Kripto paralara yönelik ilgi tekrar canlanacağı izlenimini veriyor.Bitcoin 38.301 seviyesinde. Ethereum 2.335 dolar ve Dogecoin 0.2211 dolar seviyelerinde bulunuyor.Kripto paraların fiyatlarında yaşanan yüksek dalgalanmalar yatırımcıları çekiyor. Günlük alım ve satım marjlarının yüksek olması ve kâr marjlarının genişliği özellikle küçük birikim sahiplerinin bu alana yönelmesindeki en büyük etken. Ancak riskleri göz ardı etmemekte fayda var.Covid 19 etkisi altında olan ekonomiler enflasyon ve faiz kıskacında sıkıştı. Faizler uzun süre düşük kalmaya devam edebilir. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidlmann, ECB’nin düşük faiz ortamını çok uzun süre devam ettirmesinden endişe ettiğini söyledi.Yıllık kârı 1 milyar TL’nin üzerinde olan 11 sanayi şirketi bulunuyor. Bu şirketler şunlar: Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik, Arçelik, İskenderun Demir Çelik, Koza Altın, Tofaş, Vestel, Vestel Beyaz Eşya, Coca Cola İçecek, Petkim, Ülker Bisküvi. Yabancı satışları ile gerileyen borsada kârlılıklarını sürdürmeyi başaran borsa şirketleri uzun vadede yatırımcılara cazip fırsatlar yaratabilir.