‘Elektrikli modelleri 2025’te getireceğiz’

Skoda’nın yeni nesil Kodiaq modeli Türkiye’de satışa sunulurken, markanın elektriklileri de gün sayıyor. Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, bunun için mobil şarj istasyonları kuracaklarını söyledi.Skoda’nın büyük SUV sınıfındaki temsilcisi Kodiaq, yeni nesliyle Türkiye’de de satışa sunuldu. Kodiaq, 4 farklı donanım paketi ve 3 motor seçeneğiyle yerini aldı.Kodiaq’ın, markanın en güçlü modellerinden biri olduğunun altını çizen Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Kodiaq tamamen kendine özel bir müşteri kitlesi oluşturmasının yanı sıra, farklı markalardan ve segmentlerden de müşteriler kazanmamızı sağlıyor. Bununla birlikte premium markalardan gelerek Kodiaq’ı tercih eden müşterilerin oranı ilk nesilde yüzde 40 civarındaydı... Bunun yeni nesilde daha da artacağını düşünüyoruz. Yeni Kodiaq sahip olduğu lüks özellikler, geniş iç hacim, teknoloji ve konforla sınıfında dengeleri değiştirecek” dedi. Markanın elektrikli modellerini henüz Türkiye’de satışa sunmadıklarını hatırlatan Başar, 2025’in ilk çeyreğinden itibaren önce Enyaq ve ardından Elroq’u getirmeye başlayacaklarını bildirdi.Tüm bayilerde elektrikli araç yatırımlarının sürdüğünün altını çizen Başar, kuracakları yeni mobil şarj istasyonlarıyla menzil konusundaki endişeleri ortadan kaldırmayı hedeflediklerini, özellikle otoyollarda müşterilerinin yanında olmak istediklerini vurguladı.Yeni nesil Kodiaq, köşeli çamurlukları, LED Matrix farları, ön panjurla bütünleşen yatay ışık şeritleriyle SUV görünümünü güçlendiriyor. Kodiaq’ın arka tasarımı da, aracın geniş iç hacmini gösterecek şekilde karakterize edildi. Ayrıca yeni Kodiaq’ın arka bölümünde daha geniş bir “C” şekli yer alıyor ve ışıklandırma grubu kristal unsurlar sayesinde keskin bir tasarımla bütünleşiyor. Eskisine göre büyüyen Kodiaq’ın tamamen yenilenen kabininde ise yeni teknolojiler bulunuyor. Serbest duran bilgi-eğlence sistemi 13 inç olarak tercih edilebiliyor. Merkezi dokunmatik ekranın altında yeni Skoda Akıllı Düğme kontrolleri yer alıyor. Bu düğmelerden, sıcaklık, koltuk ısıtma/soğutma, fan hızı, havalandırma yönü, ses ayarları, sürüş modları veya harita yaklaştırma/uzaklaştırma gibi özellikler yönetilebiliyor.Yeni Kodiaq, Türkiye’de mild hibrit teknolojili 150 HP 1.5 lt TSI benzinli motor ve 193 HP güç üreten 2.0 TDI dizel motor seçenekleriyle satılacak. 2025’ten itibaren Kodiaq RS ile birlikte 265 HP’lik 2.0 TSI benzinli motor de seçeneklere dahil olacak. 150 PS’lik 1.5 lt TSI motorlu Kodiaq, resmi verilerine göre 100 kilometrede 6.0 lt civarında tüketiyor.Nisan ayında satışa sunulan yeni Renault Kangoo E-Tech ve Kangoo Van’ın ardından, Kangoo Multix de aileye dahil oldu. 775 litrelik bagaj hacmi, 14 sürüş destek sistemi, 1.3 lt TCe 130 bg benzinli motoru, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle geniş ailelerin ve iş profesyonellerinin beğenisini toplamayı hedefleyen yeni Kangoo Multix, en üst donanım seviyesi olan “Iconic” versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu.Yeni Kangoo Multix, geniş yaşam alanı ve ekipmanlarıyla modüler bir otomobile ihtiyaç duyan ailelerin yanı sıra işletmeler için üretildi. Geniş yaşam alanıyla sınıfının en iyi arka yolcu diz mesafesini sunan Kangoo Multix, 49 litrenin üzerinde saklama alanına sahip. Araçta ‘Güvenli Mesafe Uyarısı’, ‘Aktif Acil Fren Destek Sistemi’, ‘Yarı Otonom Sürüş’, ‘Adaptif Hız Sabitleme Sistemi’, ‘Gelişmiş Şerit Takip Sistemi’, ön arka ve yan park sensörleri, ‘Eller Serbest Park Sistemi’, ‘Geri Görüş Kamerası’, ‘Kör Nokta Uyarısı’, ‘Trafik İşareti Tanıma’, ‘Sürücü Yorgunluk ve Dikkat Asistanı’, ‘Aktif Yan Rüzgar Yardımcısı’, ‘Yokuş Kalkış Desteği’ ve otomatik farlar mevcut.Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı Temmuz’da yüzde 15 artışla 3,1 milyar dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay yüzde 13.9 olarak gerçekleşti. İhracat dağılımına bakıldığında, tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 233 milyon dolar, binek otomobil ihracatı 1 milyar 160 milyon dolar, yük taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı 497 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 141 milyon dolar, çekiciler ihracatı ise 61 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat Almanya’ya, binek otomobillerde ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık’a, otobüs- minibüs-midibüs ürün grubunda ise Fransa’ya yapıldı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşullarını kolaylaştırdı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak.Genelgede, şarj ünitelerinin herhangi bir inşaya ihtiyaç duymayan, kapalı mekan oluşturmayan ve blok olarak montajlı bir şekilde getirilen seyyar üniteler olduğuna dikkat çekildi. Yangın ve elektrik tedbirleri alınmış olan bu ünitelerin ruhsat gerektiren bir yapı olmadığı belirtildi.Bu istasyonların kurulum işlemlerinin “ortak alanlarda inşaat yapılması” kapsamında olmadığı için maliklerin 5’te 4’ünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisindeki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacaksa ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanlar etkilenmeyecekse kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak. Site ve apartman otoparklarında kurulacak üniteler için ilgili elektrik kurumunun görüşü alınacak. Elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uyulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması gerekecek. -ANKARA Milliyet