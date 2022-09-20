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EYT’lilerin sorularına yanıtlar

Cem Kılıç
20.09.2022 09:15
Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözecek düzenlemeyle ilgili çalışmanın kamuoyuna açıklanması beklenirken sizlerin konuyla ilgili sorularına yanıt veriyoruz.

Staj sigortası EYT’de geçerli mi?

Staj süresince yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına prim ödendiği için staj yapan kişilerin staj süresince yatan sigortaları emeklilikte dikkate alınmıyor. Dolayısıyla 8.9.1999 ve öncesinde staj yapan kişiler emeklilikte yaşa takılanlar arasında yer almıyorlar.

Yıpranmanın (fiili hizmet zammı) EYT’ye etkisi olur mu?

Yıpranmanın yapılacak düzenlemeden yararlanmak anlamında sigorta girişini 8.9.1999 öncesine çekmek noktasında bir etkisi olmaz. Ancak yıpranmaya tabi çalışan sigortalıların çalışma gün sayılarının normal sigortalılara göre daha yüksek hesaplanması nedeniyle yapılacak düzenlemeden yararlanma açısından avantajlı olmaları söz konusu olabilir.

EYT’de kısmi emeklilik nasıl işliyor?

Kısmi emeklilik olarak ifade edilebilecek engellilerin emekliliği ile ilgili bir düzenleme yapılırsa engelliler de düzenlemeden yararlanabilirler. Ancak engelliler emeklilikte yaş şartına tabi olmadıkları için düzenleme ile prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinde azaltmaya gidilebilir.



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