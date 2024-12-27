Faizlerde indirim döngüsü başladı

Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5’e çekti. Faiz koridorunu daraltan Merkez Bankası borç alma ve borç verme faizini yüzde 46 ile yüzde 49 olarak belirledi.TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faizde indirim sürecini başlattı. Kurul, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5’e çekti. Buna paralel gelen kararla birlikte, TCMB operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar verdi. Karar metninde faiz kararlarını alırken; enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacağını vurguladı.Merkez Bankası, 2023 Şubat ayından bu yana ilk kez faiz indirimi kararı aldı. Bu döneme kadar Mart ayında gerçekleşen 5 puanlık artışla politika faizi yükseltilmiş ve bu seviyede sabit tutulmuştu. Şimdi ise 250 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 47.5’e çekildi.Bu karar, son dönemde piyasalarda oluşan beklentilere de yanıt niteliğinde. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 oranındaki zammın beklentilerin altında kalması, faiz indirimi yönünde 1.5-2 puanlık bir adım öngörüsünü öne çıkarmıştı. Merkez Bankası’nın bu hamlesi, piyasa tahminlerinin biraz üzerinde gerçekleşmiş oldu.Bu indirimle birlikte, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefleri doğrultusunda daha esnek bir politika izlemeye başladığı söylenebilir. Alınan kararın, kredi ve borçlanma maliyetlerine olan etkileri ve ekonomiye katkıları, önümüzdeki süreçte daha net görülecek.2020 yılından bu yana yılda 12 kez toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, 2025 yılında yeniden yılda 8 toplantı düzenleyecek. Bu değişiklik, TCMB’nin kuruluş kanununda belirtilen “yılda en az 8 toplantı yapılacağı” hükmüne uygun bir uygulamaya dönüş olarak değerlendiriliyor.En son 2019 yılında 8 toplantı düzenleyen TCMB, 2020 sonrası dönemde ekonomik dalgalanmalar ve küresel belirsizliklere yanıt verebilmek adına toplantı sayısını artırmıştı. Ancak, 2025 yılı için alınan bu karar, Merkez Bankası’nın daha uzun vadeli ve stratejik bir para politikası çerçevesi benimseyeceği sinyalini veriyor.1-) Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yatay seyretti. Aralık ayındaki öncü veriler düşüşe işaret ediyor.2-) Yurt içi talep yavaşlayarak enflasyonun düşüşünü destekliyor. Temel mal ve hizmet enflasyonunda iyileşme devam ediyor.3-) İşlenmemiş gıda fiyatları aralık ayında ılımlılaştı. Fiyatlama davranışlarındaki iyileşme dezenflasyon sürecine katkı sağlıyor.4-) Kararlı para politikası, aylık enflasyon eğiliminde düşüş sağlıyor. Türk lirasındaki reel değerlenme bu süreci güçlendiriyor.5-) Sıkı para politikası, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sürecek. Faiz oranları dezenflasyon sürecinin gerekliliklerine göre ayarlanacak.6-) Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişme olması durumunda adımlar atılacak. Likidite koşulları izlenerek sterilizasyon araçları etkin kullanılacak.7-) Orta vadede enflasyonun yüzde 5 hedefine ulaşması için gerekli adımlar atılacak.8-) Fiyat istikrarı temel amacıyla tüm araçlar kullanılacak. Enflasyon ve ana eğilimi yakından takip edilecek.9-) Para Politikası Kurulu kararlarını veri odaklı ve şeffaf bir yaklaşımla alacak. Toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.