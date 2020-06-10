FED TOPLANIYOR PİYASALAR KRİTİK VİRAJDA YÖN ARIYOR

İKİ ÖNEMLİ GRAFİK DOLAR ENDEKSİ VE SP500

Piyasalar Virüs etkisi kaynaklı Şubat-Mart aylarında yaşanan sert dalgalanma ve volatilite süreçlerinden Majör Merkez Bankalarının olağandışı parasal genişleme ve likidite adımları paralelinde adım adım çıkma çabası içine girdiler. Bu süreçte Borsalarda Virüsün getirdiği oldukça sert satışlar yaşanırken , Dolar endeksi ve Altın’da özellikle güvenli liman sebebiyle aynı paralelde önemli yükselişlerin yaşandığını izledik.Dolar Endeksi 99-101 kritik direnç eşiğine demir atarken , Altın tarafında 1700-1800$ aralığına gelerek 2011 Mayıs ayında tüm zamanlarda gördüğü en yüksek olarak kaydedilen 1921 $ seviyesine oldukça yaklaşmış oldu. Bu süreçte özellikle gelişmiş-gelişen bir çok ülke kuru dolar karşısında baskılandı ve ciddi değer kayıplarının yaşandığını gözlemledik.Hemen bu noktada piyasaların daha fazla kırılmasını , sistemik risklerin getireceği ağır tahribatları ve tahvil piyasalarına uzanacak olası likidite krizlerini engelleme amaçlı Fed önderliğinde majör merkez bankalarının aldığı önlemlerin etkisi hissedilmeye başlandı.Reel piyasalarda ve makro verilerde hasar süreci ve tespit arayışları sürerken Alınan önlemlerin ilk dokunduğu alan borsalar oldu. Atılan adımların kademeli yansıması Nisan ve Mayıs aylarında güçlü tepkiler ile kendini gösterdi ve özellikle ABD merkezli borsalarda haziran ayına devreden anlamlı yükselişler V tipi bir geri dönüşü de beraberinde getirdi.Kademeli açılış senaryolarının ve normalleşme çabalarının konuşulduğu mevcut günlerde borsalarda yaşanan normalleşmeyi ve dolar endeksi başta olmak üzere güvenli liman efekti gösteren grafiklerde ki potansiyel yön arayışlarını sorgulayacağımız önemli bir dönemece girmiş bulunuyoruz.Yılın ikinci yarısını kurtarmak için atılan büyük ölçekli sınırsız adımların etkisini kalıcı hissetmek için gözler pandemi süreci ve virüs grafiklerinde olacak. İkinci dalganın gelip gelmemesi normalleşme çabalarının performansını belirlerken gelecek haber akışı ve makro-mikro verilerde hasar tespitinin rasyonel etki analiz edilmeye çalışılacak.Özetle piyasa fiyatlamalarının bundan sonraki seyri ve gelen güçlü geri dönüş hareketlerinin kalıcılığı için oldukça önemli bir viraja giriyoruz. Fed toplantısı bu virajın en önemli kritik noktalarından biri olacak. Fed ile ayaklanan piyasalar ,atılan adımların sınırsızlığının güvencesini beklerken bir yandan verim eğrisi ve negatif reel faiz tartışmalarına dair notlara da konsantre olacak.Fed ‘den yeni çok agresif bir adım beklemiyoruz ancak mevcut piyasa dinamiklerinin pozitif tarafta kalabilmesi için reel piyasalarda işler kalıcı normalleşene kadar piyasa yanlısı bir Fed görünümü olmazsa olmaz olarak masada durmakta.Fed’in alacağı kararlar ve açıklamalar paralelinde özellikle dolar endeksi , Sp500 Endeksinin seyri bütün piyasaların seyri için iki önemli grafik olarak takip edilecek.Dolar endeksi tarafında son yaşanan geri çekilme ile içine girilen 93-98 bandı içinde kalabilmek pozitifliğin korunması adına oldukça önemli olurken , 98 üzerinde kalıcılıkla tekrar 99-101 eşiğine dönme potansiyeli hem ABD merkezli borsalar hem de gelişen piyasalar için önemli bir risk unsuru olarak izlenecek.SP500 endeksi tarafında ise ; gelecek kar satışları 2900-3100 içinde veya üzerinde karşılandıkça ve 3200 üzerind eyeni alımlar gelebildikçe güçlü geri dönüşün devamı adına önemli teknik sinyal olurken , 2900-3100 bandının altına geri dönüşler sindirme-soluklanma tadından daha fazla geri çekilme riski anlamına gelecektir.Özetle Fed sonrası Haziran ayı iki aylık sert geri çekilişlerin 2 aylık sert geri dönüşler ile talefi edildiği sürecin korunabilmesi adına oldukça dikkatli tekip edilmesi gereken bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte yatırım arayışlarını temkinli iyimserlik içinde gerçekleştirmek en rasyonel davranış biçimi olacaktır.