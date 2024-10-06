Güçlü hisselerde yeni fırsatlar var

BIST 50 Endeksi’nde olup defter değerinin en fazla altına gerileyen şirket, Zorlu Enerji (ZOREN) olduğu görülüyor. Hisse, 0,38 PD/DD oranı ile defter değerine göre ciddi bir iskontoya sahip bulunuyor. Enerji sektöründeki konumu ve geniş yatırım portföyü ile dikkat çekiyor. Diğer dikkat çeken şirket ise Vestel. Bu hisse de 0,47 PD/DD oranıyla, teknoloji ve dayanıklı tüketim malları sektöründe güçlü bir konuma sahip. Mevcut haliyle, sektör ortalamasının oldukça altında bir fiyattan işlem görüyor. Gelinen durum, yatırımcıların ileriye dönük kaygılı olduklarını ve daha da kötü bir senaryonun olabileceği beklentisine işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcılar ise tam da böylesi psikolojinin hakim olduğu bir ortamda yaptıkları yatırımlarla kazançlarını artırmayı başarıyor.

Büyük holdingler

Sabancı Holding ve Koç Holding, sırasıyla 0,74 ve 0,94 PD/DD oranları ile yatırımcıya cazip fırsatlar sunabilecek bir fiyattan işlem görüyor. Oranlar, holdinglerin sahip oldukları varlık değerlerinin piyasa fiyatlarına yansımadığını ve yatırımcının daha düşük fiyatlamayla hareket ettiğini gösteriyor.

Sanayi devleri de iskontolu









Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı Sektörün toplam mevduatı 18 trilyon 407,6 milyar lira, kredi hacmi ise 14 trilyon 429,1 milyar lira oldu. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 209 milyar lira artarak 18 trilyon 407,6 milyar liraya yükseldi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplar 1 trilyon 533 milyar 931 milyon liradan 1 trilyon 511 milyar 744 milyon liraya indi. 2,9 milyar TL para girişi



Brent petrolde beklenti 81,5 dolar







Risk primi 268,14 oldu







Serbest döviz fonlarına ilgi Serbest döviz Fonları katılım artıyor. Bir haftada 21,8 milyar TL’lik para girişi yaşanırken, 8,2 milyar TL’lik para çıkışı yaşandı. Nette serbest döviz fonlarında 13,5 milyar TL’lik büyüme gerçekleşti.







Dolar/TL’de zayıf seyir







Euro/TL’de artış enflasyonun altında







Yabancı 444 milyon dolarlık tahvil sattı



Eylül ayı ortasında tahvil alımı hızlanan yurt dışı yerleşikler, 27 Eylül haftasında 444 milyon dolarlık tahvil sattı. Tahvilde iki hafta sonra satışa dönen yabancı aynı hafta 206 milyon dolarlık hisse aldı. Yabancı yatırımcı iki haftalık güçlü tahvil alımından sonra satışa dönerken hissede ise alım yaptı. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (kesin alım) net satımları 443,9 milyon dolar oldu. Euro/TL kuru, 37,76 TL seviyesinde bulunuyor. Son bir haftada yüzde 1,32 oranında gerileyen euro, yılbaşından bu yana yüzde 15,31, son bir yılda ise yüzde 31,25 değer kazandı. Euro/TL yıllık bazda dolar/TL’nin üzerinde bir performans sergiledi. Ancak artış enflasyonun altında. Dolar/TL kuru 3 Ekim itibari ile 34,17 seviyesinde. Bir haftada yüzde 0,05 arttı. Kısa vadede kurda hafif bir yükseliş gözlenirken 2024 yılı başından bu yana yüzde 15,94 ve yıllık 24,32 oranında yükseldi. Dar bir aralıkta yatay bantta hareket sürüyor. Serbest döviz fonları son bir haftada yüzde 0,09 yükseldi. Ancak altı aylık getiri yüzde 9,18 ve yıllık getirisi ise yüzde 32,46 oldu. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 268,14 seviyesinde. Yıl içerisinde 210,32’ye kadar gerileyen CDS oranında dalgalanma yaşanıyor. Yatırım ikliminde olumlu bir etki sağlayabilmesi için 150-200 bandına gerilemesi önemli. Analistler Brent petrolde 81 dolar hedef öngörüyor. 41 analist ve ekonomistin katılımıyla yapılan anket, Brent ham petrolünün bu yıl ortalama 81,52 dolar olacağını öngörüyor. Bu, ağustostaki 82,86 doların altında bir tahmine denk geliyor. Son bir haftada borçlanma araçları fonlarına para girişi yaşanıyor. Borçlanma araçları fonlarına toplamda 2 milyar 916 milyon TL para girişine karşılık, 2 milyar 622 milyon TL çıkış yaşandı. Sonuçta nette 294 milyon TL para girişi gerçekleşti. Aynı sürede kısa vadeli borçlanma araçları fonlarına 2 milyar 152 milyon TL para girişi olurken 2 milyar 320 milyon TL’lik para çıkışı yaşandı. Nette ise 168 milyon TL tutarında bir para çıkışı yaşandı. Sanayi sektöründe ise Ereğli Demir Çelik ve Petkim, defter değerine göre ortalama yüzde 20 iskontoyla işlem görüyorlar. Özellikle Ereğli, yüksek halka açıklık oranı ve geçen yıl atlamış olsa da düzenli temettü politikası ile uzun vadeli yatırımcılar açısından göz ardı edilmeyecek bir şirket konumunda bulunuyor. Petkim ise petrokimya sektöründeki geniş üretim kapasitesi ve istikrarlı büyüme performansı ile öne çıkıyor. Her iki şirket de global piyasaların oynaklığından etkilenmesine rağmen, iç piyasalarda rekabetçi gücünü korumaya devam ediyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören ve defter değerinin altına gerileyen hisseler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle BIST 50 Endeksi’ndeki büyük ölçekli şirketlerin bu kategoride yer alması, yatırımcıların mevcut gelişmeleri değerlendirmesine yol açıyor. Neticede gelinen aşama, yatırımcılar açısından yeni fırsatların oluşması anlamına geliyor. BIST 100 Endeksindeki gerileme aynı zamanda 15 büyük şirketin defter değerinin altında işlem gördüğü bu tabloyu oluşturuyor. Yatırımcılar ise mevcut piyasa koşullarını ve olası fırsatları gözden geçiriyor.