Güçlü şirketler riskleri aşar

Piyasalarda yılın son çeyrek hareketleri gözleniyor. BIST 100 Endeksi 1.603, dolar kuru 9.74 TL ve gösterge faiz 17.73 seviyelerinde. Küresel bazda volatilite yüksek. Ancak güçlü şirketlerin hisseleri risklerin üzerinde bir performans sergiliyor.



Şimdilerde hisse senedi piyasasına yönelik artan bir ilgi var. Dövizdeki artış ve faizdeki düşüş yatırımcıların alternatifleri değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Hisse senetleri piyasasında güçlü ve büyüyen şirketlere yapılacak yatırımlar uzun vadede yüksek getiri sağlama potansiyeli sunuyor.



Şirketler büyüyor



Pandemi sonrası sanayi şirketlerinin satış ve gelirlerinde güçlü büyümeler gözlendi. Demir-çelik, otomotiv, beyaz eşya, kimya sektörü hisseleri ivmeli büyümeleri ile dikkat çekenler arasında yer alıyor.



Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Ford Otosan, Petkim, Vestel Beyaz Eşya, Aksa Enerji, Aksa, Jantsa, Erbosan, Ege Seramik karı 100 milyon TL’nin üzerinde olup kâr ve satışları yüzde 50’nin üzerinde büyüyen borsa şirketleri. Bu firmaların yatırımlarındaki artış yüzde 10’un üzerinde olup yılbaşından bu yana dolar kurunun üzerinde performans sergilediler.



En çok kazandıranlar



Erbosan, Aksa Enerji, Aksa, Ford Otosan yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 20 prim yaptı. Bu şirketlerin büyümesi hisse senetlerinin fiyatına da olumlu yönde yansıdı.



Temettü ve büyüme hisse portföyü neden önemli?



1 Maaşınızın sınırı kadar birikim yapmaktan kurtulursunuz.



2 Ek gelir kaynağı yaratır, pasif gelir oluşturursunuz.



3 Hayatı karmaşıklaştırmadan sade yaşar büyük ve güçlü şirketlerin ortağı olursunuz.



4 Kısa vadede mütevazı gibi görünen gelirler sizi gelecek arenasına taşır.



5 Şirketleri ve ekonomiyi takip edersiniz.



6 Finansal okuryazarlığınız artar.



7 Paranızı yönetirsiniz.



8 Birikimlerinizi artırırsınız.



9 Geleceğinizin yapı taşlarını oluşturursunuz.



10 Etkin karar verme yetilerinizi geliştirirsiniz.



11 Risk algısı yüksek ortamlarda nasıl güvenli adımlar atılabileceğini öğrenirsiniz.



12 Güvenlik marjınızı genişletirsiniz.



13 Sürekli yenilenirsiniz.



14 Verilere karşı duyarlılığınız artar.



15 Geleceğiniz için bir sigorta oluşturursunuz.



Bu tip bir portföyde nereden başlamalı?



1 Bir yatırım hesabı açmalısınız.



2 Çalıştığınız kurumlardan herhangi birinden yatırım hesabı açabilirsiniz.



3 Her ay bütçenizden belli bir miktar ayırarak düzenli olarak yatırım yapmalısınız.



4 Fiyatlara aşinalığınız artmalı.



5 Temettü verimliliği yüksek şirketler birinci tercih olmalı.



6 İstikrarlı temettü ikinci kriteriniz olmalı.



7 Kâr, satış ve yatırım artışı olmalı.



8 Sektörlerin lider şirketleri tercihleriniz içerisinde yer almalı.



9 F/K ve PD/DD değerleri düşük şirketler kriterleriniz içerisinde olmalı.



10 Temettü portföyü sizi güvenli limanda tutar.



11 Gelişmelere karşı duyarlılığınız artmalı.



12 Adım adım ilerlemelisiniz.



3 trilyon $’lık kripto para!



Bitcoin’in fiyatı tarihi zirvesine doğru hareketlenirken en büyük ikinci kripto varlık Ethereum’un fiyatı rekor kırdı. Kripto varlıkların toplam piyasa değerleri 3 trilyon dolara dayandı. CoinMarketCap verilerine göre 429 kripto varlık borsasında işlem gören 13 bin 780 kripto varlığın toplam değeri 2 trilyon 869 milyar dolara ulaştı.