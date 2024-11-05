Hangi sektörler öne çıkacak?

ABD başkanlık seçimleri, küresel piyasaları ve sektörlerin geleceğinde etkili olacak. Trump’ın veya Harris’in başkan olması, enerji, teknoloji ve savunma gibi sektörlerde farklı etkilere yol açacak.



ABD başkanlık seçimlerinin yalnızca Amerikan ekonomisini değil, küresel piyasaları da etkiliyor. ABD’nin yönelimi ister istemez sektörleri de etkiliyor. Enerjiden teknolojiye, sağlıktan savunmaya kadar geniş bir çerçevede seçim sonucuna göre sektörlerin farklı yönlerde şekillenmesi gündeme gelecek. Bu seçimlerdeki her iki adayın ekonomi ve dış politika yaklaşımları, piyasaların geleceğini ve yatırım stratejilerinin yeniden şekillenmesini gerektirecek. Özellikle Trump veya Harris’in kazanmasına göre öne çıkacak sektörlerde farklı fırsatlar ve riskler gündeme gelecek.



Trump kazanırsa...



- Geleneksel enerji: Trump’ın geleneksel enerjiye olan desteği, petrol ve doğalgaz şirketlerini ve enerji sektöründeki büyümeyi güçlendirecek. Bunun yansıması küresel ölçekte de gözlenecek.



- Savunma sanayi: Trump’ın savunma harcamalarına yönelik genişlemeci yaklaşımı, savunma sanayii hisselerinde de hareketlenmeye yol açacak.



- Kripto varlıklar: Trump, ABD’yi bir kripto merkezi yapma sözü vermiş durumda. Kripto paralar ve Bitcoin üzerindeki yasal düzenlemeler Trump döneminde olumlu şekilde ilerleyecektir. Bu da kripto varlıklar için likiditenin artması, yatırımcıların daha rahat işlem yapabilmesi anlamına gelecek.



Harris kazanırsa...



- Yenilenebilir enerji: Harris’in başkan seçilmesiyle birlikte ABD, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapacak. Yeşil enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve elektrikli araç sektörlerinde hisse senetleri ve yatırım fonlarında hareketlenmeler beklenmeli.



- Gelişen piyasalar: Harris, geleneksel diplomasiye verdiği destekle küresel ticareti daha stabil hale getirmeyi hedefliyor. Bu durum gelişmekte olan piyasalar, özellikle Türkiye gibi ülkeler için güvenli bir ortam sağlayabilir.



- Sağlık sektörü: Harris sağlık ve sosyal hizmetlere yönelik destekleyici politikalarını dile getirmişti. Bu politikalar, sağlık ve sosyal hizmetler alanında hareketliliğe olanak verecek.



Küresel piyasalar



- Yatırımın yönü: Trump’ın kazanması Çin ve diğer büyük ülkelerle ticaret gerilimlerini artırmasını öne çıkarması beklenmeli. Bu da altın, tahvil gibi güvenli limanlara talebin artmasına yol açar. Harris’in seçilmesi ise diplomatik yollarla çözüme odaklanan bir dış politika getirir. Bu da güvenli limanlardan ziyade daha riskli varlıkların tercih edilmesine imkan sağlar.