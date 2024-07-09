Türkiye, Çinlilerin otomobil ve elektronik çılgınlığının doruk noktasına ulaştığı bir zamanda kurulan ve geçmişi yaklaşık 30 yıl olan BYD’nin yatırım imzasına odaklanmış durumda. Şu anda dünyanın en büyük üç batarya tedarikçisinden biri ve elektrikli otomobil üretiminde de tartışmasız Tesla’nın tek rakibi. ABD’li Warren Buffet gibi dünyanın en büyük yatırımcılarından birini de ortak alan Wang Chanfu, “Hayallerinizi Gerçek Yapın” (Build Your Dreams) mottosunun baş harflerini 29 yıl önce markası yapıp, dünya devi haline getirdi. Yani “hayallerini gerçekleştirdi” bile...Chuanfu, otomobil ve otobüslerin yanında, elektrikli bisikletler, forkliftler, güneş panelleri ve şarj edilebilir bataryalar da üretiyor...2002’de küçük bir üretici olan Tsinchuan Automobile şirketini alarak macerasına başlayan BYD Auto’nun sahibi ve iki kurucu ortağından biri olan (ki diğeri kuzeni) Chuanfu, hayatına zengin başlayan biri değil.Tıpkı Geely’nin patronu Li Shufu gibi o da ülkenin fakir kesiminde dünyaya gelmiş. Wang, kimya, özellikle de batarya teknolojileri üzerine eğitim almış. Yıllarca devlette araştırmacı olarak çalışan Wang, 90’larda Çin’de başlayan reform dalgasıyla 29 yaşındayken özel sektöre geçti. Kuzeni Lu Xiangyang’la kendi şirketini kurdu, cep telefonları için batarya üretmeye soyundu. Samsung gibi önemli üreticiler müşterisi oldu. Çin’de çok yaygın olmasa da elektrikli ve hibrit otomobil işine girdi. 2008’de dışarıdan şarj edilebilir hibrit ve elektrikli ilk modellerini üretti. Aynı yıl, ABD’li zengin yatırımcı Warren Buffet’tan 230 milyon dolarlık yatırım aldı.2010’da, şirketin merkezinin bulunduğu Şenzen’de tam elektrikli taksileri devreye soktu. BYD E6, ilk etapta 40 adet üretilir ve kentte test amaçlı hizmet verir. E6’lar, 2011’de halka da satılmaya başlanır. Endonezya, Kolombiya, Belçika, ABD’nin New York ve Şikago kentleri, Hollanda, İngiltere ve Avustralya BYD e6 ile tanışır. Elektrikli otobüs işine de girilir ve Avrupa’da adeta fırtına gibi eser.Bir yandan özellikle elektrikli araçlarıyla ABD ve Avrupa pazarında yayılmaya çalışan BYD, elektrik motorları, elektronik kontrol sistemleri ve çip üretimine soyunur. Tesla’yı geçeceğini duyuran BYD, AB’nin gümrük duvarlarını aşmak için Macaristan’da otobüsün yanı sıra otomobil üretimine başlayacağını açıkladı. BYD, ‘Avrupa’nın yerlisi’ olmaya çalışırken, 20 bin Euro’dan düşük elektrikli ile Avrupa’yı kasıp kavurmak istiyor.