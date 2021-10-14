Hisse bazında yabancı payı arttı

Borsa İstanbul’da yabancıların payı yüzde 41.54 seviyesine geriledi. Yabancılar borsa genelinde satışlarını sürdürüyor. Yıla ilişkin yüksek büyüme tahminlerine rağmen enflasyonun yüksek seyri, beklentileri olumsuz etkiliyor. Faizlerdeki düşüş beklentilerinin devam etmesi dolar kuruna olan yönelimi yüksek tutuyor. Hisse bazında son on günde yabancıların payının yüzde 10’un üzerinde olduğu 14 hisse senedinde payları bir puan artış gösterdi. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan dört hissedeki alımlar, borsa endeksini de ortalamaların üzerine taşıdı. Bu hisseler: Garanti Bankası, Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Aselsan.Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) gelişen piyasalarda gelecek yıl ılımlı cari açık bekliyor. Hazırlanan raporda gelişen piyasalarda ithalatın ekonomik toparlanma ile pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıktığı, ihracatın da alışılmadık oranda güçlü seyrettiği vurgulandı. Değerlendirmede gelişen piyasa ülkelerinin dış finansman ihtiyaçlarının rezervlere göre bakıldığında yönetilebilir olduğu, Türkiye ve Ukrayna hariç tüm ülkelerin dış finansman ihtiyaçlarının tamamından fazlasını rezerv olarak tuttukları ifade edildi.ABD İstihdam verilerinin beklentilerin altında gelmesi altın yatırımcılarını heyecanlandırdıysa da yukarı doğru hareket kısa soluklu oldu. Altının onsu 1.763 dolar seviyesinde takıldı. Altının ons fiyatındaki yükselişlerde 1.783, 1.833 seviyeleri güçlü dirençler olarak öne çıkıyor.Kripto endüstrisi küresel bazda kendisine daha fazla yer ediniyor.Benimserliği artıyor. Sektöre yakın ilgi gösterdiği bilinen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehri Bitcoin dostu bir hale getirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Başkan Suarez’in belediye çalışanlarına Bitcoin ile maaş ödemeleri yapmaya hazırlandığı bildirildi.1- Borsa şirketlerinin sadece kâr ve satışlarına değil yönetimlerine de bakılmalı. Şirketleri yönetenler yatırımcı için karlılık ve ciro kadar önemlidir.2- Firmanın faaliyet alanına ilişkin KAP’a yapılan bilgilendirmeler mutlaka izlenmeli. Şirketin faaliyet alanındaki yeni açılımların görülmesini sağlar.3- Halka açıklık oranları önemlidir. Yüksek halka açıklık oranları şirketler için yüksek likidite ve yüksek piyasa değeri anlamına gelir. Bu oranın çok yüksek ve çok düşük olmasının faklı sonuçları olabilir. Halka açıklık oranı düşük şirketlerde fiyat oynaklıkları artabilir. Bu da daha fazla spekülasyon yaşanmasına neden olabilir.Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarındaki işlemlerde kimlik tespitine yönelik düzenlemeyle ilgili bir açıklama yayımladı. 2018-32/45 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklik ile bir alt sınır olmaksızın döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği hatırlatılırken, sektördeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflendiğine vurgu yapıldı. Bakanlık açıklamasında, “Söz konusu yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı yoktur. Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir” denildi.Döviz alım ve satımında kimlik tespiti yapılması dolarizasyonu azaltmaz. Piyasalar genellikle alınan önlemlere ters tepki verir. Daha önce 2018 kur atağı sırasında alınan sıkı önlemler sonrası kısıtlamalar yerini normalleşmeye bıraktı. Bu önlem de bir süre sonra normalleşme süreci ile birlikte etkisini yitirecektir.Piyasaların işleyiş dinamiklerinde zorlaştırıcı her adım, sonrasında likidite sıkıntısı ve sert dalgalanmaları beraberinde getirmekte. Merkez Bankasının tedbirleri devreye girebilir.