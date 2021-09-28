İhracatçının dövizdeki beklentisi ne?

Dolardaki yükseliş enflasyon etkisiyle geri döndüğünden ihracatçılar da dahil olmak üzere kimse yüksek kuru istemiyor. Kurun volatilitesinin azalması, fiyat hareketlerinde öngörülebilirliğin önünü açacak. Bu nedenle asıl istenen kur volatilitesinin azalması.Yatırım kararları için kırılımlı bir dönem yaşandı ve döviz bazlı enstrümanların öne çıktığı bir döneme girdik. Faiz indirimlerinin devamı bekleniyor. Bu nedenle döviz sepeti, altın ve bu enstrümanlara dayalı fonlar ön plana çıkması beklenmeli.Bundan sonraki seyirde aşağı yönde dalgalanmalar yaşansa da kurda asıl hareket yukarı yönlü olacaktır. Özellikle risk almak istemeyenler döviz bazlı enstrümanları tercih edecek.TCMB’nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar önemli olacak. Zira PPK toplantısı ile sıkı para politikasından uzaklaşılması ve yeni bir süreç fiyatlanırken fiyat istikrarı konusunda hangi adımların atılacağı bekleniyor.1) Paranın enflasyon karşısında erimesi2) Faiz oranlarının yetersizliği3) Yüksek kur volatilitesi4) Borsada yerli kurumsal yatırımcıların etkinliklerini azaltmaları5) Yabancının olmaması6) Pandemi belirsizliği7) Kredi kullanımında kurumların daha ketum davranma ihtiyacı8) Bankaların reel sektörde yaşanan sıkıntılardan etkilenmeleri9) Al-sat ile sürekli kayıplar ve aracı kurumların para kazanması10) Robotlarla yapılan işlemlerde anlam bulma çabası.1) Finansal okur yazarlığın artması2) Yabancı ve yerli kurumsalların çekimser davrandıkları ortamda küçük birikimlerle portföy büyütmeleri.3) Yurt içi piyasalar yanında yurt dışı piyasalarda da hareket alanının görülmesi.4) Yeni halka arzlarda deneyim kazanılması.5) Hızlı nakde geçilmesi.6) Yabancıların olmaması nedeni ile önemlerinin artması.7) Tasarrufların yaklaşık yüzde 53’ünün döviz bazlı enstrümanlarda olması.8) Ekonomilerin yeniden açılması.Temettü emekliliğini hedefleyenler için temettü kadar, temettü verimliliği de önemli. Bu nedenle hisselerin sadece temettü ödemelerine bakılmamalı. Temettü verimi; şirketin hisse fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını anlamamıza yarayan orandır. Bu oran ne kadar yüksekse yatırımcının alacağı temettü de o kadar yüksek olacaktır.