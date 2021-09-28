İhracatçının dövizdeki beklentisi ne?

28.09.2021 09:01
Dolardaki yükseliş enflasyon etkisiyle geri döndüğünden ihracatçılar da dahil olmak üzere kimse yüksek kuru istemiyor. Kurun volatilitesinin azalması, fiyat hareketlerinde öngörülebilirliğin önünü açacak. Bu nedenle asıl istenen kur volatilitesinin azalması.
Yatırım kararları için kırılımlı bir dönem yaşandı ve döviz bazlı enstrümanların öne çıktığı bir döneme girdik. Faiz indirimlerinin devamı bekleniyor. Bu nedenle döviz sepeti, altın ve bu enstrümanlara dayalı fonlar ön plana çıkması beklenmeli.
Bundan sonraki seyirde aşağı yönde dalgalanmalar yaşansa da kurda asıl hareket yukarı yönlü olacaktır. Özellikle risk almak istemeyenler döviz bazlı enstrümanları tercih edecek.
Merkez’in adımı önemli
TCMB’nin önümüzdeki günlerde atacağı adımlar önemli olacak. Zira PPK toplantısı ile sıkı para politikasından uzaklaşılması ve yeni bir süreç fiyatlanırken fiyat istikrarı konusunda hangi adımların atılacağı bekleniyor.
Yatırımcının riskleri neler?
1) Paranın enflasyon karşısında erimesi
2) Faiz oranlarının yetersizliği
3) Yüksek kur volatilitesi
4) Borsada yerli kurumsal yatırımcıların etkinliklerini azaltmaları
5) Yabancının olmaması
6) Pandemi belirsizliği
7) Kredi kullanımında kurumların daha ketum davranma ihtiyacı
8) Bankaların reel sektörde yaşanan sıkıntılardan etkilenmeleri
9) Al-sat ile sürekli kayıplar ve aracı kurumların para kazanması
10) Robotlarla yapılan işlemlerde anlam bulma çabası.
Peki yatırımcının fırsatı var mı?
1) Finansal okur yazarlığın artması
2) Yabancı ve yerli kurumsalların çekimser davrandıkları ortamda küçük birikimlerle portföy büyütmeleri.
3) Yurt içi piyasalar yanında yurt dışı piyasalarda da hareket alanının görülmesi.
4) Yeni halka arzlarda deneyim kazanılması.
5) Hızlı nakde geçilmesi.
6) Yabancıların olmaması nedeni ile önemlerinin artması.
7) Tasarrufların yaklaşık yüzde 53’ünün döviz bazlı enstrümanlarda olması.
8) Ekonomilerin yeniden açılması.
Temettü emekliliği hedefleyenler
Temettü emekliliğini hedefleyenler için temettü kadar, temettü verimliliği de önemli. Bu nedenle hisselerin sadece temettü ödemelerine bakılmamalı. Temettü verimi; şirketin hisse fiyatına göre ne kadar temettü dağıttığını anlamamıza yarayan orandır. Bu oran ne kadar yüksekse yatırımcının alacağı temettü de o kadar yüksek olacaktır.