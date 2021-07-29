İyimser hava öteleniyor





Yılın geneline ilişkin tahminler tekrar gözden geçiriliyor. Büyüme tahminleri, enflasyon, kur beklentileri gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Kovid - 19’da aşılamaya rağmen iyimser hava henüz yakalanabilmiş değil. Kapanma endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluştururken hedeflerin yakalanmasına mani oluyor. TCMB’nin enflasyon beklentisinde revizyona gitmesi beklenebilir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) raporuna göre küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 4.9 büyümesi bekleniyor. Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için 2021 beklentileri aşağı yönlü işaretleniyor. Buna karşın gelişmiş ekonomiler için tahminler yukarı yönlü revize ediliyor. Türkiye için 2021 beklentisini yüzde 6’dan yüzde 5.8’e düşürürken 2022 beklentisi ise yüzde 3.3.







Yüzde 5’in üstündekiler



Ereğli Demir Çelik yılbaşından bu yana yüzde 40 prim yaptı. Eczacıbaşı Yatırım, İskenderun Demir Çelik, İndeks Bilgisayar yüzde 30’un üzerinde değer kazandı. Vestel, Yeni Gimat, Aksa, Panora, Aygaz temettüsü yüksek, kazandıran hisseler arasında...



Dolar üç haftadır 8.55 TL seviyesinde



Dolar kuru 3 haftadır 8.55 TL seviyelerinde... Temmuza 8.70’ten başlayan dolar, bayram öncesi 8.47’ye gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüş sonrası 8.50’llerde işlem gören kurda, hareket marjı ve hacim zayıf. Kısa vadede 8.48 - 8.67 aralığında sıkışan bir hareket söz konusu. 8.67’nin üzerinde hareket halinde ilk direnç 8.80, 8.48’in altında 8.30 izlenebilir.



Piyasaların TCMB’den beklentileri



1 - Para politikasında basitlik. Yıl sonuna ilişkin beklentiler yeni gelişmelerle birlikte değişiyor. Enflasyon ve büyüme tahminlerinde yeni revizyonlar gelebilir.Yılın geneline ilişkin tahminler tekrar gözden geçiriliyor. Büyüme tahminleri, enflasyon, kur beklentileri gelişmelere bağlı olarak değişiyor. Kovid - 19’da aşılamaya rağmen iyimser hava henüz yakalanabilmiş değil. Kapanma endişeleri piyasalar üzerinde baskı oluştururken hedeflerin yakalanmasına mani oluyor. TCMB’nin enflasyon beklentisinde revizyona gitmesi beklenebilir. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) raporuna göre küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 4.9 büyümesi bekleniyor. Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomiler için 2021 beklentileri aşağı yönlü işaretleniyor. Buna karşın gelişmiş ekonomiler için tahminler yukarı yönlü revize ediliyor. Türkiye için 2021 beklentisini yüzde 6’dan yüzde 5.8’e düşürürken 2022 beklentisi ise yüzde 3.3.Ereğli Demir Çelik yılbaşından bu yana yüzde 40 prim yaptı. Eczacıbaşı Yatırım, İskenderun Demir Çelik, İndeks Bilgisayar yüzde 30’un üzerinde değer kazandı. Vestel, Yeni Gimat, Aksa, Panora, Aygaz temettüsü yüksek, kazandıran hisseler arasında...Dolar kuru 3 haftadır 8.55 TL seviyelerinde... Temmuza 8.70’ten başlayan dolar, bayram öncesi 8.47’ye gerileyerek bir ayın en düşük seviyesini gördü. Düşüş sonrası 8.50’llerde işlem gören kurda, hareket marjı ve hacim zayıf. Kısa vadede 8.48 - 8.67 aralığında sıkışan bir hareket söz konusu. 8.67’nin üzerinde hareket halinde ilk direnç 8.80, 8.48’in altında 8.30 izlenebilir.1 - Para politikasında basitlik.

2 - Hedeflemeler ve açıklamalarla tutarlı adımlar.

3 - Enflasyon hedeflemelerinin gerçekçi oluşturulması.

4 - Kararlılık ve tutarlılık.

5 - Sıkı para politikası, enflasyonla mücadele noktasına net duruş.







Hangi şirketleri öncelemeli



1 - Çeyrek, ilk yarı ve yıllık bazda satış ve karları artan büyüyen şirketler dikkate alınmalı.

2 - Şirketlerin diğer faaliyet kalemlerinde artış var mı bakılmalı?

3 - Karlılıktaki artış ve düşüşün nedeni araştırılmalı.

4 - Düştüğü zaman daha fazla alınabilecek hisseler tercih edilmeli.

5 - Borsada biriktirilmek istendiğinde uzun vadede ayakta kalacak şirketler seçilmeli.

6 - Marka değeri güçlü firmaların olmasına özen gösterilmeli.

7 - Borç/varlık dengesi yüzde 80’in üzerinde ise sektöre ve gelişim seyrine bakılmalı.



Turizmde eskiye dönüş zaman alacak!



KPMG Türkiye’nin Turizm raporuna göre, salgın nedeniyle geçen yılı büyük kayıpla kapatan turizm sektöründe iyimserliğin hakim olduğu ancak salgınla birlikte tarihi bir çöküş yaşayan sektörün eskiye dönüşünün zaman alacağı belirtildi.



Turizm sektörü, tarihinin en zorlu süreçlerinden birini 2020 yılında yaşadı. Geçtiğimiz yıl uluslararası yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 74 düştü. Sektörde 2020 yılında küresel olarak 1.3 trilyon dolar civarında bir kayıp olduğu belirtilirken bu sayı, 2009 küresel ekonomik krizinde yaşanan kayıptan 11 kat daha fazla.