İzmit’e elektrikli geliyor

Hyundai Motor Türkiye 2026’nın ikinci yarısından itibaren İzmit’teki fabrikasında elektrikli bir modelin üretimine başlayacak. Detaylar açıklanmamakla birlikte, söz konusu araç için hazırlıklar şimdiden başladı...Koreli üreticinin denizaşırı ülkelerdeki ilk fabrikası olan ve kısa süre önce adını değiştiren Hyundai Motor Türkiye, tam elektrikli bir modelin üretimi için kolları sıvadı. Araç, 2026’nın ikinci yarısından itibaren üretilmeye başlanacak.245 bin kapasiteli olan Hyundai Motor Türkiye’nin İzmit’te bulunan tesisinden uzunca bir süredir yeni model haberi gelmiyordu. Mevcut haliyle “i10”, “i20” ve “Bayon” modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Motor Türkiye, bu kez tam elektrikli bir modelin üretimi için düğmeye bastı. Türkiye pazarında ve Avrupa’da elektrikli araçlar konusunda daha iddialı olmayı hedefleyen Hyundai, bu çerçevede İzmit’te ürettiği yeni elektriklisini 40 ülkeye de ihraç edecek.Hyundai Motor Türkiye CEO’su Alex Kim, Türkiye’nin en çok satan markalarından biri olduklarını hatırlatarak, bu yıl da özellikle elektrikli yeni modelleri lanse ederek bu başarıyı sürdürmek istediklerini belirtti. Yakın bir zamanda şirketin isim değiştirdiğini hatırlatan Kim, “Türk işçilerinin emeğiyle üretilen modellerimizi, ‘Made in Türkiye’ logosuyla satmaya devam edeceğiz” dedi.Genel Müdür Murat Berkel de, Hyundai’nin 2030 yılına kadar elektrikli araçlarda büyüme hedefi olduğunun altını çizerek, bu hedefe Türkiye’nin de katkısı olacağını söyledi. 2026’nın ikinci yarısında Türkiye’de tam elektrikli bir modelin üretimine başlayacaklarını anlatan Berkel, “Bu konuda çalışmalar sürüyor. İzmit fabrikasında yeni model için hat yenileme çalışmalarımız var. Detayları yakında belli olacak ancak bu araç, 40’tan fazla ülkeye de ihraç edilecek” diye konuştu.Bu sayede Türkiye’de tam elektrikli otomobil üreten markalar arasına katılacaklarına dikkat çeken Berkel, “Bu yeni model, i20 ve Bayon modelleriyle birlikte üçüncü model olarak fabrikadan çıkacak. i10’un devamı konusu şimdilik net değil. Ancak yeni nesil i20 ve Bayon olacak” dedi. Berkel, kapasite artışı olmayacağını, üretim adetlerinin tam olarak belirlenmediğini ve üzerinde çalışmalar yapıldığının da altını çizdi.Halen 245 bin adetlik üretim kapasitesine sahip İzmit fabrikası, 2024’te tam kapasite çalıştı, ürettiği araçların 204 binini ihraç etti ve 2.4 milyar dolar gelir elde etti. Şu anda i10, i20 ve Bayon modellerini üreten fabrikanın yerlilik oranı ise açıklanan son rakamlara göre yüzde 55. Hyundai’nin Avrupa’da Türkiye dışında Çekya’da da tesisi bulunuyor.Çinli üretici BYD’nin Türkiye’deki model atağı sürüyor. Bu kapsamda BYD Türkiye, markanın 7 kişilik elektrikli ve 4 tekerlekten çekişli amiral gemisi TANG modelini, en üst donanım seviyesi “Flagship” ile lansmana özel olarak 3 milyon 675 bin TL’lik fiyatla satışa sundu.BYD TANG, çift elektrik motoru ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle 380 kW (517 HP) güç üretiyor, 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 4.9 saniyede tamamlıyor. 108.8 kWsa kapasiteli Blade bataryaya ve 170 kW DC şarj desteğine sahip araç, yüzde 30’dan yüzde 80’e sadece 30 dakikada şarj olabiliyor. 530 km’ye kadar menzil sunabilen BYD TANG’de, “Akıllı Süspansiyon Kontrolü”, 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekran ve 12.3 inç dijital gösterge paneli, 3 bölgeli otomatik klima, 12 hoparlörlü müzik sistemi ve gelişmiş teknolojik güvenlik donanımları mevcut.Göreve geldikten sonra markanın önemli pazar payına sahip olduğu ülkeleri ziyaret eden Peugeot’nun yeni CEO’su Alain Favey, bu kapsamda Türkiye’ye de geldi. Kariyerinin önceki dönemlerinde de Türkiye pazarıyla ilgilendiğini anlatan Favey, göreve gelişinin ardından önce Almanya ve İngiltere’yi ziyaret ettiğini, hemen ardından da Türkiye’ye geldiğini vurguladı. Favey, “Türkiye, Peugeot için en önemli ülkeler arasında zirvede yer alıyor. Yani, kesinlikle yeni stratejimizde büyük bir rol oynuyor. Özellikle 408 gibi bazı modeller açısından Türkiye en başarılı pazar. Buradan pek çok fikirle ayrılacağım. Türkiye ilham verici bir pazar” ifadelerini kullandı.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan da, 2025 yılını, geçen yılki 70 bin adetlik satışın üzerinde, 73 bin civarında planladıklarını belirtti. Satışlarının yüzde 60’ını oluşturan modellerin yenilendiğini aktaran Kaplan, yeni modellerin tam yıl etkisini 2025’te görmeye başlayacaklarını, bunun yanında 3008, 5008 ve 408 modellerinin plug-in hibrid versiyonlarını da sunmayı planladıklarını belirtti.Yüce Auto-Skoda, Skoda Auto’nun her yıl düzenlediği ve tüm dünyadaki 164 distribütörün yıllık performanslarının değerlendirildiği “Yılın Distribütörü” organizasyonunda aynı anda 4 ödül birden kazandı. Geçen yılki rekor satış rakamlarıyla “Yılın En İyi İkinci Distribütörü” ödülünü alan Yüce Auto-Skoda, “Uluslararası Satışlar” ve “Müşteri Deneyimi” kategorilerinde birinciliği, “Marka ve İnovasyon” kategorisinde de üçüncülüğü aldı. Böylece 130 yıllık Skoda tarihinde ilk kez 4 ödül birden kazanan distribütör olma unvanını da elde etti.