Kafalar karışık!

ABD Başkanı Donald Trump’ın ilave gümrük vergisi kararının ardından otomotiv dünyası karıştı. Çoğu üretici acil eylem planı hazırlamaya koyulurken, bazıları sevkiyatlarını durdurdu. Yüzde 10’luk vergi dilimindeki Türkiye’de ise firmalar şimdilik izlemede...ABD’nin 185 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 50 aralığında ilave gümrük vergisi uygulamaya başlaması, halen dünyanın ana gündemindeki yerini koruyor. Çin, Avrupa Birliği, Kanada, ABD’ye misilleme amacıyla ek vergiler açıklarken, özellikle otomotiv endüstrisinde dünya çapında bir panik havası yaşanıyor. Yüzde 10 diliminde bulunan ve geçen yıl bu ülkeye 1.2 milyar dolarlık ihracat yapan Türk otomotiv sanayinde ise şimdilik bir bekleme söz konusu.Toz duman arasında Volkswagen, Meksika’dan ABD’ye sevkiyatlarını “fiyat belirleme” nedeniyle bir süre yavaşlatma kararı alırken, Jaguar Land Rover 2 Nisan sonrası ihracatının 4’te birini gerçekleştirdiği Amerika’ya araç göndermeyi geçici olarak durdurduğunu açıkladı.Zor bir dönem geçiren ve ABD pazarında sattığı araçların önemli bölümünü Meksika’da üreten Nissan ise, tarife kararı sonrası, Amerika’da ürettiği Rogue modelinin adeta değerlenmesi sonucu Tennessee fabrikasında işten çıkarma sürecini erteledi. Sadece Fransa’da fabrikası bulunan ve küçük bir üretici olan “Ineos” ise, ABD’de sattığı araçların fiyatlarına yüzde 11 zammı eklemek zorunda kaldığını açıkladı.Volvo’nun ilerleyen yaşına rağmen geri dönen CEO’su Hakan Samuelsson ise, ayağının tozuyla karşılaştığı bu krizle mücadele için, halen ABD’deki tesislerinde daha fazla model üretmek için çalışacaklarını söylerken, Avrupa, Çin ve ABD operasyonlarına daha fazla otonomi kazandıracaklarını da vurguladı. Zira Avrupa’da da Çin’de ürettiği modeller nedeniyle dezavantajlı bir durumda.ABD’ye araç satan diğer Avrupalılar için hayat bu kadar kolay değil. BMW, Volkswagen, Mercedes’in bu ülkede üretim tesisleri bulunurken, örneğin VW, bazı modellerini Meksika’da üretiyor. Mercedes ise her bir kamyonunun üretimi sırasında ABD-Meksika arasında mekik dokuyor. VW Grubu’na bağlı Porsche’nin durumu ise daha zor. ABD’de üretimi yok ve kullandığı platformların uygunsuzluğu yüzünden mümkün de görünmüyor, yapılacak yatırım ise maliyetini kurtarmayacak cinsten... Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump’ın, karar sonrasında tüketiciler için “Daha çok yerli araç satın alırlar” düşüncesinin çok da doğru olmayacağı, zira Amerikan markalarının da bir şekilde gümrük duvarına çarpacağı ve zamlardan nasibini alacağı biliniyor.Ford, geçtiğimiz hafta “Amerika’dan Amerikalılara” diye Haziran’a kadar sürecek bir kampanya başlatıp, tüm modellerinde “kendi çalışanlarına verdiği indirimli fiyatlarla” araç satacağını duyursa da, ABD’de ürettiği modellerinde ciddi fiyat artışları olacağını, bunun kendisine zarar yazacağının farkında. Zira en popüler modellerinden biri olan F-150 pick-up, ABD’de üretilse de, parçaları tamı tamına “24 farklı ülkeden” geliyor. Maverick pickup, Bronco Sport crossover ve elektrikli Mustang Mach-E Meksika, Lincoln Nautilus da Çin’den geliyor.¦ TESLA: Tamamı ABD’de...¦ FORD: Yüzde 77’si ABD, yüzde 21’i Kanada ve Meksika, yüzde 2’si diğer...¦ STELLANTIS (DODGE, RAM. CHRYSLER): Yüzde 57’si ABD, yüzde 39’u Kanada ve Meksika, yüzde 4 diğer ülkeler...¦ NISSAN: Yüzde 52’si ABD, yüzde 31 Kanada ve Meksika, yüzde 17 diğer ülkeler...¦ GENERAL MOTORS: Yüzde 52 ABD, yüzde 30 Kanada ve Meksika, yüzde 18 diğer ülkeler...¦ TOYOTA: Yüzde 48’i ABD, Yüzde 27 Kanada&Meksika, yüzde 25 diğer ülkeler...¦ KIA: Yüzde 33 ABD, yüzde 8 Kanada&Meksika, yüzde 59 diğer ülkeler...¦ VOLKSWAGEN: Yüzde 21 ABD, yüzde 43’ü Kanada& Meksika, yüzde 36’sı diğer... (Ocak-Eylül 2024 arası)ABD, ana sanayi açısından Türkiye’deki üreticilerin önemli pazarlarından biri değil. Geçmişte Ford Otosan ve Tofaş’ın ihracat yaptığı dönemde daha öne çıkan bir pazardı. Buna rağmen geçen yıl en büyük 10 pazarı içinde 9. sırada yer aldı. Bu yılın ilk 2 ayındaysa 10. sıraya geriledi. 2024’te sektörün ABD’ye ihracatı 1,2 milyar dolar oldu. İhracat, önemli ölçüde tedarik sanayi tarafında olurken, halen Temsa ve Karsan’ın bu ülkeye araç ihracatları mevcut. Hatta Temsa, Amerikan otobüs pazarında yüzde 15 pay elde etmiş geçen yıl. TEMSA CEO’su Evren Güzel, Şubat ayında düzenlenen bir toplantıda, soru üzerine, Kuzey Amerika’nın en önemli pazarlarından biri olduğunu, büyümeye odaklandıklarını söylerken, Donald Trump’ın tarife uygulamalarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulamıştı. Güzel, bunun fırsat da barındırabileceğini kaydetmişti. Nitekim Türkiye’ye şu an yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi, ithal otobüs sınıfında Temsa’nın şansını artırabilir.Elektrikli Jest modeliyle sonunda girmeyi başardığı ABD pazarında kısa sürede ilerleme kaydeden Karsan ise, şimdilik sessiz. Ancak adetlerin küçüklüğü ve yüzde 10’luk vergi, şimdilik Karsan açısından tehlike arz etmiyor gibi.Nissan’ın Türkiye’de de sevilen miniği Micra, yeni nesliyle göz kırpıyor. 2023’te sergilenen 20-23 konseptiyle ortak tasarım özelliklerine sahip yeni Micra, yeni nesil Renault 5 ile aynı platformu ve fabrikayı paylaşacak, Fransa’da üretilecek. Nissan’ın 5. nesil Micra’sı, 2026 yılına kadar Avrupa’da satışa sunulacak üç yeni elektrikli modelden biri olacak. Bu yeni modeller arasında tam elektrikli Leaf’in yeni neslinin yanı sıra, elektrikli Juke da bulunuyor. Henüz güç seçenekleriyle ilgili tam bir bilgi verilmese de, büyük ihtimalle 40kWsa ve 52kWsa batarya seçeneklerine sahip olacak, 400 km civarında bir menzil sunacak.Hyundai, Türkiye’de de satılan tam elektrikli IONIQ 6’nın makyajlı versiyonunu tanıttı. Markanın açıklamasına göre IONIQ 6, şimdi daha şık ve modern bir şekil alırken, rafine bir silüetle karşımıza çıkıyor. Aracın bir de “N Line” versiyonunu portföyüne katan Hyundai, Temmuz ayında “IONIQ 6 N”i tanıtmaya hazırlanıyor.Yenilenen versiyonunda aracın yükseltilmiş motor kapağı ve uzatılmış şekli, köpekbalığı burnu tasarımıyla birleşince, agresif ve şık bir profil yaratırken, gövdenin alt kısmındaki siyah eklentiler kapılara kadar uzanarak aracın silüetini zenginleştiriyor. Bununla birlikte ilk çıktığında araca Porsche havası katan ve arka camın hemen altında konumlanan “spoyler”, makyajlı versiyonda maalesef veda etmiş. Bunun yerine uzatılmış ve spoyler görevi görecek, bazılarının “ördek poposu” olarak nitelediği uzatılmış arka kısma kavuşmuş. Yeni IONIQ 6’nın iç tasarımı, daha konforlu bir sürüş ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi için geliştirilmiş. Sürüş hissiyatını artıran yeniden tasarlanmış bir direksiyon simidi, geliştirilen orta konsol, yeni tip klima kontrol ekranı ise iç mekandan yenilikler...Otomotiv tedarik sektöründe faaliyet gösteren Delphi, bir yandan Türkiye’deki üretim tesisleriyle sektörün önemli paydaşlarından biri olmayı sürdürürken diğer yandan ürünleriyle satış sonrası sektöründeki etkinliğini artırmaya devam ediyor. 2024’ü yüzde 10 büyümeyle tamamladıklarını söyleyen Delphi Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, “Yaklaşık 10 yıl önce Delphi Türkiye, EMEA bölgesindeki 100 ülke arasında 10. büyük pazardı. Yaptığımız çalışmalarla beraber bütün gelişmeler ışığında geçtiğimiz yılı 3’üncü büyük pazar olarak kapattık. Üretim tarafında 2024 yılı itibariyle orijinal ekipman ürettiğimiz markalara DAF ve PACCAR’ı da ekledik. Ayrıca Stellantis Grubu için dizel elektronik kontrol üniteleri de Türkiye’de üretilmeye başlandı” dedi. Dumanoğlu, satış sonrasında ise Chery ve BYD için fren disklerinin Avrupa’dan bile önce Türkiye’de satışa sunulacağını vurguladı, Togg’un satış sonrası yedek parçaları için de çalışmaların 5ı sürdürdüklerini kaydetti.Peugeot, Mart ayında 11 bin 177 adetlik toplam satışla, Türkiye’de tarihinin en yüksek aylık satış hacmine ulaştı. Bu satış rakamıyla Türkiye pazarında geçen ay toplam pazarda ikinci sıraya kadar yükselen marka, hafif ticari araçta da podyumda yer aldı. Mart ayı satış performansıyla Türkiye’nin, markanın dünya satışları içerisinde 4’üncü sıraya yükseldiğini söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, “Mart’ta B-SUV pazarında satılan her 4 araçtan biri Peugeot 2008 oldu. 3008, 408 ve 5008 modellerimizin güçlü satış performansı da eklendiğinde, Türkiye SUV segmentinin açık ara lideri konumundayız” dedi. Elektrikli araç pazarında da güçlerini artırdıklarını kaydeden Kaplan, “Mart ayında binek elektrikli araç pazarında ilk 5’teyiz. E-208 ise, ilk çeyrek sonunda B-hatchback segmentinde ulaştığı yüzde 67’lik pazar payıyla lider, E-2008 ise B-SUV segmentinde 3’üncü sırada” diye konuştu.BYD’nin araç taşıma gemisi “BYD CHANGZHOU”, 7 bin araçla birlikte Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı’na yanaştı. 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıkan gemi, yaklaşık 39 günlük yolculuğun ardından Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Safiport Limanı’na ulaştı. Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü’nden geçişi esnasında görüntülenen 7 bin araç kapasiteli gemi, 199,9 metre uzunluğa, 38 metre genişliğe sahip. Çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışan gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz kullanılarak karbon emisyonlarını azaltıyor, böylece çevreci teknoloji, şirketin küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.Geçtiğimiz hafta Türkiye’de gündeme gelen ve Alman lüks otomobil üreticisi Porsche’nin, otomotiv sektöründeki sıkıntılar ve Alman hükümetinin savunma harcamalarını artırma planları doğrultusunda tank ve silah üretimine başlayabileceği yönündeki haberler gündem oldu. Şirketin, 2024’teki 20 milyar euro’luk zararın ardından yeni iş kolları aradığı ve savunma projelerine 2 milyar euro’ya kadar yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtildi.Aslen haber, Mart ayı başlarında, Volkswagen CEO’su Oliver Blume’nin, silah ve askeri ekipman üretmine açık olduklarını söylemesiyle gündeme gelmişti. Alman devlet televizyonu NDR’ye konuşan Blume, otomobil üreticisinin savunma sanayisinin ihtiyaçlarını yakından incelediğini vurgulayıp, “Tüm seçenekler masada. Buna bazı fabrikaların sivil üretimden askeri üretime dönüştürülmesi de dahil” demişti. Tass ajansı ise, VW’nin de ortakları arasında bulunan Porsche SE’nin konuyu yalanladığını bildirdi.Aston Martin, 60. yılını kutlayan “Volante” adıyla, Vanquish’in üstü açık versiyonunu tanıttı. Araç, satıştaki en hızlı ve en güçlü önden motorlu seri üretim cabrio olarak niteleniyor. 824 HP’lik V12 motorla dikkat çeken araç, 1000 Nm torka sahip ve arkadan itişli. 344 km/s azami hızıyla, rakip Ferrari 12 Cilindri Spider’a göre 4 km/s daha hızlı.10 yıllık CEO’luğu döneminde şirketi araç satışlarında ve kârlılıkta rekorlara taşıyan 74 yaşındaki Hakan Samuelsson, 1 Nisan’da yeniden CEO olarak geri dönüyor. Samuelsson, Volvo Yönetim Kurulu’ndan ayrılacak olan Jim Rowan’ın yerini alacak. 74 yaşındaki Samuelsson, 2012-22 yılları arasında Volvo CEO’su olarak görev yapmış, bu dönemde de markanın pek çok cesur hamlesine önayak olmuştu.