Ortalık asıl şimdi karışacak!

AB, Avrupalı otomobil üreticilerini korumak amacıyla Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti. Ancak Avrupalı üreticilerin bir kısmı, özellikle de Almanlar bundan mutlu değil!Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, çok sayıda çekimser oya ve özellikle Almanya’nın itirazlarına rağmen, Çin yapımı elektrikli araçlara (EV) ek gümrük vergisi uygulanmasını kabul etti. AB üyesi ülkelerin temsilcileri, geçtiğimiz hafta Brüksel’de yapılan oylamada, söz konusu uygulamaya yeşil ışık yakarken, bundan sonrası için ciddi kaygılar dillendirilmeye başlandı, orta yol bulunması gerektiği yönünde açıklamalar yapıldı.Söz konusu oylamada, aralarında Fransa ve İtalya’nın da bulunduğu 10 üye, lehte oy kullanırken, 12 ülke çekimser kaldı, 5 ülkeyse aleyhte oy verdi. Böylelikle Avrupa Komisyonu, mevcut yüzde 10’luk vergiye ek olarak Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 35’e kadar ek vergiler uygulama konusunda yetkilendirilmiş oldu. Çekimserlerin sayısının yüksek oluşu ise, üyelerin büyük bölümünce duyulan “ticari misilleme korkusunun” bir yansıması olarak görülüyor. Nitekim Almanya, bu konuda endişelerini ve itirazlarını sürekli olarak dile getiriyor. Zira Alman markalarının satış performansının, gelirlerinde önemli bir yer teşkil eden Çin pazarında gerilemeye başlaması, bunun önemli nedenlerinden biri.Başlangıçta gümrük tarifelerini destekleyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de, Eylül ayında Çin’e yaptığı ziyaret sonrası, AB’ye “pozisyonunu gözden geçirmesi” çağrısında bulundu.Söz konusu oylama sonrası ilk itirazlardan biri, Çin pazarının en eski Avrupalı oyuncusu olan Volkswagen’den geldi. Elektrikli otomobil satışlarında istenilen düzeye gelinememesi ve AB genelinde otomobil satışlarının düşmesi nedeniyle zor günler yaşayan, bir de bunun üstüne Çin pazarında ucuz Çinli elektrikli modelleri nedeniyle ciddi rekabet dezavantajıyla karşılaşan Volkswagen, tesis kapatma, işçi çıkarma, yatırım azaltmayı dillendirmeye başlamıştı.Volkswagen, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, AB’de düzenlenen oylamayı “çok yanlış bir yaklaşım” diye niteledi. “Biz, bu planlanan vergi artışlarına karşı olan tutumuzda ısrar ediyor ve bunun Avrupa otomotiv endüstrisinin rekabetçiliğinin geliştirilmesine hiçbir katkısı olmayacağını düşünüyoruz” diyen VW, Pekin yönetimiyle, “vergi konusunda herhangi bir karşı adım atılması ve ticaret savaşı başlamasını önlemek adına” daha fazla görüşülmesi gerektiğine dikkat çekti.Benzer açıklama BMW CEO’su Oliver Zipse’den de geldi. Zipse, AB’de gerçekleşen ve Çin üretimi araçlara uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 45’e kadar artırılması kararının “Avrupa otomotiv endüstrisi için ölümcül bir işaret” olacağını söyledi, en acil şekilde bir anlaşmaya varılması gerektiğine vurgu yaptı.Tabii, Alman üreticilerin büyük bölümünün Çin’de ortaklıkları bulunduğunu, bu sayede bazı modellerini söz konusu ülkede üretip AB’de sattıkları, yine Çinlilerden elektrikli modelleri için platform aldıklarını hatırlatmak gerek. Bu markalara daha az vergi uygulansa da...VW, uyarılarını yaparken, Çinlilerin Avrupa’da üretim yapmaları halinde bu ek gümrükten kurtulmayarı gerektiğine de dikkat çekmedi değil. Nitekim LeapMotor, bu nedenle Stellantis Grubu ile ortaklık kurdu ve Polonya’da üretim kararı aldı. BYD’nin Türkiye yatırımı malum. Chery’nin yanı sıra Geely ve diğer önemli Çin markalarının da fabrika için Avrupa ve Türkiye’de araştırmalar yaptığı biliniyor. Buna karşılık uzmanlar, özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yapılan üretimlerin, Çinli markaların fiyat rekabetçiliğini öldürebileceğine dikkat çekiyor.Alman üretici Opel, yeni elektrikli modeli “Combo Elektrik”i Türkiye’de satışa sundu. Günlük pratik kullanım ve aileler için ideal bir elektrikli model olan yeni Combo Elektrik, gelişmiş teknolojileri, 80 km artışla 346 km’lik sürüş menzili ve standart olarak sunulan göz almayan adaptif farlarıyla dikkat çekiyor. Araç, “Edition” donanım seviyesiyle 1 milyon 749 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.Combo Elektrik, akıllı çözümleri, yüksek verimli alan kullanımıyla dikkat çekerken, dış tasarımındaki parlak siyah kapı korumaları, aynı renkteki tavan barları, ve 16 inçlik alaşım jant tasarımı, araca modern görünüm katıyor. Araçta 10 inçlik renkli dokunmatik ekran ve kablosuz akıllı telefon bağlantı özelliğine sahip sezgisel multimedya bilgi/eğlence sistemi bulunuyor.Yeni Combo Elektrik tek şarjla yaklaşık 346 km (WLTP’ye göre) sessiz ve emisyonsuz bir yolculuk sağlarken, “eco” modda kullanıldığında şehir içi menzili 458 km’ye kadar çıkıyor. Araçta ısı pompası bulunurken, 136 HP (100 kW) güç ve 270 Nm tork üreten elektrikli motor mevcut.Skoda, C-SUV segmentindeki ilk tam elektrikli modeli “Elroq”un örtüsünü kaldırdı. Markanın elektrikli ürün yelpazesini genişleten Elroq, aynı zamanda Skoda’nın yeni tasarım dili “Modern Solid” ile şekillendirilen ilk tam elektrikli model olma unvanına da sahip. Türkiye’de 2025’in ilk yarısında satışa sunulacak Elroq, tek şarjda 560 kilometreyi aşan menziliyle dikkat çekiyor.Elroq’ta standart sunulan 13 inç bilgi-eğlence ekranı, sezgisel kullanıcı arayüzüyle bir araya gelerek, sürücünün araç içi kontrolleri rahatça yönetmesine imkân tanıyor. Skoda sesli asistanı “Laura”, ChatGPT entegrasyonu sayesinde geniş bir işlev yelpazesi sunuyor.Elroq, “50”, “60”, “85” ve ‘85x’ olmak üzere 4 versiyonla sunulacak. 55 kWh, 63 kWh ve 82 kWh boyutlarında üç farklı batarya kapasitesinin yanı sıra 125 kW ile 210 kW arasında değişen motor seçeneklerine sahip araç, batarya seçeneğine göre WLTP döngüsünde 560 kilometreden fazla menzile ulaşabilecek. Giriş seviyesindeki Elroq 50 versiyonu 125 kW güç üretirken, Elroq 85x modeli 4 tekerlekten çekişli.Türk otomotiv endüstrisi, geçen ay yaptığı 3.4 milyar dolarla en yüksek Eylül ayı ihracatına imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) açıklamasına göre, otomotiv sektörünün Eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 3 milyar 407 milyon dolar oldu. Sektörün 9 aylık ihracatıysa yüzde 5.3 artışla 26 milyar 934 milyon dolara ulaştı.Geçen ay sektörün alt ürün gruplarından tedarik endüstrisinde 1 milyar 355 milyon dolar, binek otomobilde 1 milyar 87 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 450 milyon dolar, çekicilerde 249 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs grubunda ise 199 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Binek otomobillerde Birleşik Krallık’a yüzde 85, Fransa’ya yüzde 18, İtalya’ya yüzde 37, Polonya’ya yüzde 143, Almanya’ya yüzde 62, Slovenya’ya yüzde 156 ve İspanya’ya yüzde 54 ihracat artışı yaşandı. Eylül’de toplam ihracattan yüzde 67,4 pay alan AB ülkelerine yapılan otomotiv ihracatı yüzde 19 artışla 2 milyar 281 milyon dolar oldu.Türkiye pazarına geçen yıl giriş yapan Çinli Chery, performansını artırmayı sürdürüyor. Yılın ilk 9 aylık döneminde 47 bin 997 adetlik satışa ulaşan Chery, toplam pazarda 5, binek araç pazarındaysa 3’üncü sırada yer aldı. Türkiye SUV pazarında Eylül ayını lider olarak kapatan Chery, ilk 9 aylık satış performansıyla yüzde 12,8’lik paya ulaştı. Markanın D-SUV model ailesi TIGGO 8, toplamda ulaştığı 19 bin 47 adetlik satışla sınıfında yüzde 42,5 payla açık ara lider oldu. Chery’nin C-SUV segmentindeki TIGGO 7 Pro ve OMODA 5 modelleriyse, segmentlerinde sırasıyla yüzde 7,2 ve 5,1 paya sahip.Geçen yıl SVM markasının temsilcisi olarak Türkiye pazarına giriş yapan ATMO Group, şimdi de Balkanlar’daki varlığını genişleterek Sırbistan’ı operasyonlarının merkezi yapıyor. Sırbistan’da ofis açıp faaliyetlerine başlayan ATMO Group, özellikle SWM ile tüm Balkanlar’da büyümeyi hedefliyor.Adana’daki fabrikası içerisinde hizmete açtığı batarya paketleme tesisiyle, 10’a yakın elektrikli araç modelinin bataryalarını yerli imkânlarla geliştirmeye başlayan Temsa, bu tecrübesini farklı iş kollarına da yayıyor. Elektrikli “eQuad” aracı da, Fernhay Solutions iş birliğiyle Adana’da üretiliyor. eQuad 60 km menzile ve 200 kg yük kapasitesine sahip.