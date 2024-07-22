Otoda filo voltaj artırıyor

Kiralama sektörü filolarını yenilemeyi ve güçlendirmeyi sürdürürken, hibrit ve elektrikli araçların payı da artmaya devam ediyor. Hibrit ve elektriklilerin kiralama filolarındaki payı yüzde 10 seviyesine kadar yükseldi.Araç kiralama sektörünün çatı kuruluşu Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi NielsenIQ iş birliğiyle hazırladığı, 2024 yılı 1. çeyrek sonuçlarını içeren “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2024 yılının ilk 3 ayında da alımlarına devam ederken, sektörün aktif büyüklüğü 194 milyar TL’ye ulaştı.Söz konusu rapora göre filo kiralama firmaları, bu yılın ilk çeyreğinde 22,3 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yaparak 18 bin adet aracı filosuna kattı. Sektörün araç parkının yüzde 46,9’u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 30 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 11,2 pay aldı. Operasyonel kiralama yani filo kiralama parkında hafif ticari araçların payı yüzde 7,2’ye yükselirken, hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının yüzde 52,1’lik bölümünü benzinli araçlar oluştururken, dizel araçların payı yüzde 38,4’e geriledi. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 9,4’e yükseldi.TOKKDER raporunda yer alan bir başka veri ise, filo kiralama araç parkında sedanın birinciliğini sürdürmesi oldu. Sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 50,5 ile ilk sırada yer alırken, hatchback araçlar yüzde 22 ile ikinci sırada yer aldı. SUV araçlarsa yüzde 17,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu araçları yüzde 0,9 ile station wagonlar izledi. Sektörün toplam araç parkının yüzde 78,8’ini otomatik vitese sahip araçlar oluştururken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 21,2 olarak gerçekleşti.TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Kağan Yaşa, “Değişen tüketici tercih ve beklentilerine paralel olarak, sektörümüz günümüzde müşterilerinin mobilite ihtiyacını karşılamak adına A’dan Z’ye birçok hizmeti sunar hale geldi. Biz de bu bilinçle, Genel Kurul’umuzun aldığı kararla derneğimizin ismine ‘mobilite’yi ekledik. Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği mobilite alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, sektörümüzün sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya devam edecek” dedi.Renault’nun “Uluslararası Oyun Planı 2027” programı kapsamında Türkiye’de üreteceği modellerinden ilki satışa sunulmaya hazırlanıyor. Tamamen yeni n tasarımı ve Renault imzalı ızgarasıyla farklılaşan yeni Renault Duster, önden çekişli ve 4x4 versiyonlarının yanı sıra, E-Tech tam hibrit ve Eco-G LPG’li motor seçenekleriyle sunulacak.MAİS Genel Müdürü Dr. Berk ÇAĞDAŞ, “OYAK ve Renault ortaklığıyla Türkiye’ye yapılacak 400 milyon Euro’luk yatırımın ilk ve en önemli adımı olan yeni Duster, ülkemizin yollarına çıkıyor. Maceraseverler için 4X4 versiyonla zorlu yol koşullarını denemek, E-Tech full hbyrid versiyonuyla şehir içinde en verimli kullanıma ulaşmak ve Eco-G versiyonu ile bütçe dostu yolculuklar yapmak isteyen kullanıcılarımızı, yeni Renault Duster’la buluşturuyoruz” dedi.Artırılan konforu, ses izolasyonunuyla dikkat çekecek yeni Duster’ın E-Tech tam hibrit motoru 145 HP güç üretirken, ortalama 5 lt/100 km yakıt tüketimi sunuyor. İlk kalkışını elektrik modunda yaparken, şehir içi kullanımda yolculuk süresinin yüzde 80’ine kadar elektrik modunda çalışabiliyor. Yeni Renault Duster aynı zamanda 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen 130 HP 1.2 lt 48V yarı hibrit motor seçeneği ve 4X4 güç-aktarma sistemiyle de sunuluyor.Skoda’nın en çok tercih edilen modeli olan Octavia, makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Octavia Sedan, lansmana özel 1 milyon 719 bin 900 TL’den, Octavia RS ise yaklaşık 3 milyon 500 bin TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.Yenilenen Octavia Sedan ve Combi, yenilenen ön farları, LED stop lambaları ve yeni jant tasarımlarıyla dikkat çekiyor.Octavia’nın kabininde de yeni döşeme ve dekorlar, yeni 13 inç’lik multimedya ekranı dikkat çekiyor. Octavia, 115 HP mild hibrit ve 150 HP mild hibrit 1.5 lt TSI motorların yanı sıra (RS’te) 265 HP’lik 2.0 TSI motor ile alınabiliyor.Yenilenen Octavia, Elite, Premium, Prestige, Sportline ve RS olmak üzere 5 farklı donanım paketi seçeneğine sahip.