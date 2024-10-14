Otomotivin Paris şovu

Otomotiv dünyasının önemli ve eski etkinliklerinden Paris Motor Show, kapılarını açıyor. Bu yıl ev sahibi Fransızların yoğunluğunun yanı sıra Çinli markaların geçidine sahne olacak.Otomotiv dünyasında önemli fuarlar bir bir silinirken, en eskilerden biri olan Paris Otomobil Fuarı, basın günüyle birlikte bugün kapılarını açıyor. Ev sahibi markaların hayli yoğunlukla olduğu ve iyi hazırlandığı Paris Fuarı’nda, bu yıl Çinli markalar ve Alman üreticiler de kendilerini hissetiren yeni modellerini tüketicilerle buluşturuyor. Avrupa’nın en çok dikkat çeken otomobil fuarlarından biri olan Paris Otomobil Fuarı, doğal olarak Fransız markaların yoğun katılımına sahne olacak. Nitekim Renault Grubu markaları, geniş yelpazede, tüm markalarıyla farklı konsept ve yenilikler sunarken, ek vergi tartışmaları gölgesinde Fransa’ya gelen Çinli üreticiler BYD, Dongfeng Forthing, GAC, Leapmotor, Seres ve XPeng de geniş katılımıyla dikkat çekiyor.Audi, BMW, Ford, Iveco, KIA, MINI, Skoda, VW’nin yanı sıra Tesla’nın da yerini aldığı fuarda, elektrikli ve hibrit yenilikler dikkat çekecek.Fuara sahip olduğu 5 markayla adeta çıkarma yapan Stellantis, toplam 26 dünya lansmanı gerçekleştirecek. Citroen, Peugeot ve Alfa Romeo’nun, yeni nesil ulaşılabilir elektrikli mobilite çözümlerini sergileyeceği fuarda, Çinli Leapmotor da, Stellantis’le ortaklığının ürünü olarak Avrupa’da üreteceği tamamen yeni C-SUV modeli B10’nun dünya tanıtımını yapacak. Diğer Leapmotor modellerinde olduğu gibi, Avrupa pazarındaki satışlar da, Stellantis üzerinden yürütülecek.Ev sahibi gruplardan Renault da; Renault, Dacia, Alpine, Mobilize ve Renault PRO+ markalarıyla fuara iyi hazırlananlardan. Renault Group, 5 stantta 7 dünya lansmanı gerçekleştirecek. Renault ve Alpine markalarını taşıyan önemli konseptlerini de sergileyecek. Renault’nun bu fuarda hidrojenli Embleme konseptinin yanı sıra R4’ün seri üretim versiyonu, en dikkat çekici araçlar olacak. Dacia ise amiral gemisi olacak SUV’u Bigster’ı tanıtacak.Alman otomobil üreticisi Opel, tamamen elektrikli güç seçeneği sunan yeni nesil Grandland’i Avrupa’da yollara çıkarmaya başladı. Ocak 2025’te Türkiye’de de satışa sunulacak yeni Grandland, ilk etapta hem 1.2 lt 136 HP’lik turbo benzinli motor, 28 HP (21 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hibrit versiyonun yanı sıra 82 kWh (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 582 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 213 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başlayacak. Opel’in cesur, yalın ve büyüleyici modeli olan yeni SUV modeli Grandland, markanın geleceğine ışık tutan “Experimental” konseptindeki birçok tasarım özellikliğini seri üretim bir modelde ilk kez buluşturuyor. Yeni Grandland’in 50.000’den fazla ayrı hücreden oluşan yeni Intelli-Lux Pixel HD aydınlatma sisteminin yanı sıra iç mekânındaki geri dönüştürülmüş PET’ten üretilen kumaş kaplamaları ile çevreci yaklaşımı ağır basan bir otomobil. Yarı şeffaf Pixel Box saklama alanı dahil, 35 litrenin üzerinde hacime sahip iç saklama bölmeleri ile esnek saklama olanakları sunuyor.IONIQ 5’in makyajlanan versiyonu Türkiye’de de satışa çıktı. Makyajlı versiyonla beraber elden geçirilen ön-arka tamponu, yenilenen jantlarıyla dikkat çekerken, “tampon farkıyla” beraber 20 mm daha uzamış. Makyajlı IONIQ 5’in iç mekânındaysa, siyah çerçeveli ekranlar, güncellenmiş hareketli orta konsol ve yenilenen koltuk tasarımı sunuluyor. Ayrıca IONIQ 5’e “Arka Silecek” ve “Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS)” eklenmiş.Aracın batarya kapasitesi de 58 kWh’den, 63 kWh’ye yükseltilirken güç 170 PS olarak açıklanıyor. Yeni çift motorlu versiyonu makyaj sonrası artık gelmiyok. Tek elektrik motoru ve arkadan itişli olarak satışa sunulan otomobil, WLTP verilerine göre batarya tam doluyken ortalama 440 km sürüş menzili sunuyor. Şehir içi menziliyse 613 km’ye kadar çıkabiliyor. IONIQ 5’in 0-100 km/s hızlanması ise “Advance” donanım seviyesinde 8.5 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılmış.Bursa’da bulunan OYAK-HORSE fabrikası 7.5 milyonuncu motor üretimiyle yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Yaklaşık 100 yeni istihdam yaratılarak 3. vardiyaya geçilirken, fabrikanın iş gücü yüzde 10 artırıldı. Bu yeni vardiya, 2023-2024 yılları arasında hibrit motor talebindeki sürekli büyümeye bağlı olarak, yüzde 38’lik bir üretim artışı sağlayacak, tesisin günlük 1.500’ü aşan motor üretim kapasitesinin daha da etkin kullanılmasını mümkün kılacak.OYAK HORSE’ta üretilen 7.5 milyonuncu motor ise, hibrit araçlar için optimum verimlilik ve performans sağlayan “HR16 Gen3” kodlu hibrit motor oldu. 4 silindirli 1.6 lt benzinli motor, 5600 devirde 69 kW maksimum güç üretmekte. Hem Avrupa Birliği hem de küresel pazarların taleplerine uygun olarak tasarlanan motor, emisyon azaltma taahhüdünü vurgulayan EURO 6D FULL emisyon standartlarına tamamen uygundur.