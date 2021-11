Piyasada rota güvenli liman

Yatırımcılar enflasyondan korunabilmek için portföylerini çeşitlendiriyor. Risklerini azaltarak getirilerini artırmayı hedefleyenler portföye yabancı yatırım fonlarını da ekledi.Enflasyondaki yükseliş sonrası para güvenli limanlara yöneldi. Yatırımcılar enflasyondan korunabilmek, birikimleri ve kazançlarını artırmak için portföylerini çeşitlendiriyor. Risklerini azaltarak getirilerini artırmayı hedefleyenler portföylerine yabancı yatırım fonlarını da dahil etti.Yabancı hisse fonlar; portföylerinin tamamı veya büyük bir kısmı yerli veya yabancı şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlardır. Risk grubu olarak da genel olarak tahvil ve para piyasası fonlarından daha fazla risk içermekte, ancak bunlara oranla daha yüksek getiri sağlamaktadırlar.Yılbaşından bu yana yabancı hisse fonları ve yabancı fon sepeti fonlarında yüksek getiriler oluştuğu görülüyor.Yılbaşından bu yana yüzde 45’in üzerinde değer kazanan 10 fonun listesi şöyle: Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu, Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu, Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu, TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu, İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu, Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu, Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon.1. Katılımcının birikimleri, profesyonel yöneticiler tarafından idare edilir.