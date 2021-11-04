Piyasada rota güvenli liman

04.11.2021 10:13
Yatırımcılar enflasyondan korunabilmek için portföylerini çeşitlendiriyor. Risklerini azaltarak getirilerini artırmayı hedefleyenler portföye yabancı yatırım fonlarını da ekledi.
Enflasyondaki yükseliş sonrası para güvenli limanlara yöneldi. Yatırımcılar enflasyondan korunabilmek, birikimleri ve kazançlarını artırmak için portföylerini çeşitlendiriyor. Risklerini azaltarak getirilerini artırmayı hedefleyenler portföylerine yabancı yatırım fonlarını da dahil etti.
Yabancı hisse fonlar; portföylerinin tamamı veya büyük bir kısmı yerli veya yabancı şirketlerin hisse senetlerinden oluşan fonlardır. Risk grubu olarak da genel olarak tahvil ve para piyasası fonlarından daha fazla risk içermekte, ancak bunlara oranla daha yüksek getiri sağlamaktadırlar.
Getiri nasıl?
Yılbaşından bu yana yabancı hisse fonları ve yabancı fon sepeti fonlarında yüksek getiriler oluştuğu görülüyor.
Yılbaşından bu yana yüzde 45’in üzerinde değer kazanan 10 fonun listesi şöyle: Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu, Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu, Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu, TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu, Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu, İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu, Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu, Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon.
Yatırım fonu ne avantaj sağlar?
1. Katılımcının birikimleri, profesyonel yöneticiler tarafından idare edilir.
2. Yatırım fonu portföyüne alınabilecek menkul kıymetlerin sabit getirili, dövize endeksli ve ortaklık payı gibi araçlarla çeşitlenmesi nedeniyle riskin düşmesi mümkün olur.
3. Menkul kıymetlerin değerlemesi ve kontrolü ile kupon, faiz ve temettü tahsili fon yönetimince yapılacağından takibe gerek kalmaz.
4. Küçük tasarruflarla farklı büyük risk gruplarındaki getirilerinden yararlanılabilir.
5. İstenildiği anda paraya çevirebilir.
Enflasyonun seyri
Dolar kurunda gün içerisindeki hareket marjı yüksek seyrediyor. Dolar kuru, çarşamba günü yüzde 1’den fazla yükselişle 9.77 TL’ye kadar çıktıktan sonra 9.68 TL civarına indi.
Enflasyonun yüksek seyri ve faiz indirimlerinin sürme beklentisi kura ilgiyi canlı tutuyor. TÜİK rakamlarına göre TÜFE önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.89 arttı. Ekimde üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 46.31 oldu. Enflasyonun seyrini dolar kurundaki yükseliş belirliyor. Kurdaki yükseliş devam ettikçe enflasyonun da yüksek seyrini devam ettirdiği görülecek.
Fed’den hamle
Piyasaların gözü dün yurt içinde enflasyon ve ekonomi yönetimine ilişkin gelişmelerde; yurt dışında ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed, akşam saatlerinde piyasaya pandemi sürecinde sağladığı olağanüstü ekonomik desteği azaltmaya başlayacağını açıkladı. Fed’in aylık 120 milyar dolarlık varlık alımları önümüzdeki haftalarda başlamak üzere aylık 15 milyar dolar azalacak. Varlık alımlarındaki azalma hızını değiştirmek ise Fed’in inisiyatifinde. Bu alımların amacı, borçlanmayı ve harcamayı teşvik etmek için uzun vadeli faiz oranlarını aşağı tutmaktı. Öte yandan Fed beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı. Yurt dışında ana tema Fed’in piyasaları ürkütmeden ılımlı bir hava içerisinde takvimlendirerek tahvil alımlarını azaltması odaklı. Amaç para musluklarını tamamen kapatmak değil. Kısık da olsa akmaya devam etmesi yönlü.
Ya Avrupa Merkez Bankası?
Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde piyasa beklentilerinin aksine faiz artışı için gerekli koşulların gelecek sene gerçekleşmesinin çok muhtemel olmadığını söylüyor. Lagarde, enflasyonda son dönemde görülen yükselişe rağmen orta vadede düşük kalmaya devam edebileceğini ve faiz artışı için gerekli koşulların gelecek yıl oluşmayabileceğini belirtti. Ülkeler ekonomilerini canlı tutmak için enflasyona rağmen faizi düşük tutmaya devam edebilir.