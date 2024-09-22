Riskli varlıklara ilgi artacak

TCMB’nin temkinli faiz politikası

Haftalık veri takvimi

Bu hafta Türkiye’de açıklanacak veriler, ekonomik güveni ve sanayi üretim kapasitesini öne çıkarıyor. 24 Eylül Salı günü İktisadi Yönelim Anketi, Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, Türkiye’nin üretim tarafındaki görünümüne dair önemli sinyaller verecek. Ayrıca 27 Eylül Cuma günü açıklanacak Ekonomik Güven Endeksi de piyasalarda güvenin hangi seviyede olduğunu gösterecek. Türkiye’nin dış ticaret dengesi, sanayi üretimi ve ekonomik güven endeksi gibi kritik göstergeler, yatırımcıların ülke içindeki son gelişmelerin etkilerini değerlendirmesine yardımcı olacak.









Haftanın yükseleni gayrimenkul Haftanın en fazla kazandıran sektör endeksi BIST GMYO oldu. Gayrimenkul Endeksi yüzde 7,59 yükseldi. Banka sektör endeksi yüzde 4,75’lik getiri ile onu takip etti. Mali Sektördeki yükseliş ise yüzde 4,35 oldu. Holding ve yatırım şirketleri haftalık bazda yüzde 3,50 kazandırdı. Küresel tarafta ise Almanya, ABD, İsviçre ve Euro Bölgesi’nden gelecek önemli veriler yakından takip edilecek. Almanya’da açıklanacak olan IFO İş Dünyası Güven Endeksi ve ABD’nin büyüme verileri (GSYH) ile işsizlik maaşı başvuruları küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturabilir. Özellikle 26 Eylül Perşembe günü açıklanacak ABD’nin ikinci çeyrek GSYH büyüme oranı ve dayanıklı mal siparişleri, küresel ekonomik görünüm üzerinde belirleyici olacak. Aynı gün İsviçre Merkez Bankası’nın faiz kararı, Euro Bölgesi’nin ekonomik beklentileriyle birlikte Avrupa piyasalarının yönünü şekillendirecek.

Merkez Bankası politika faizini altıncı kez yüzde 50’de sabit tutma kararı aldı. TCMB, enflasyonla mücadelede daha temkinli bir yol izlemeye devam ediyor. Piyasaların beklediği bir sonuçtu ve karar piyasalarda herhangi bir sürpriz yol açmadı.TCMB ise henüz ortamın oluşmadığını gözeterek faiz indirimini gündeme getirmedi. Piyasa psikolojisi hazır olmadığı sürece gelecek erken bir faiz indirimi enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabilir. Öte yandan enflasyon kontrol altına alınmadıkça, faizlerdeki düşüş yatırımcıların reel getirilerini düşüren bir faktör olacaktır. Bu itibarla faiz indiriminin enflasyondaki düşüşle paralel gerçekleşebilmesi önemli.