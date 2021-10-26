Sert dalgalarda korunaklı liman

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası piyasalar büyükelçiler olayını fiyatladı. Sert dalgalanmalarda yatırımcıların korunaklı limanlarda olmaları kayıplarını önler. Durum krize dönüşmeden yumuşatıldı. Türkiye’nin ihracat ağırlıklı büyümesi ve ithalat ağırlıklı maliyet girdilerinin olması nedeniyle kur hareketlerine karşı kırılganlık yüksek. Genel eğilim dış ilişkilerde yaşanan gerilimlerin uzun süreli olmaması yönünde. Bir noktada denge mutlaka sağlanmakta. Ancak kısa sürede etkileri keskin ve sert olabilmekte.Kurun mevcut düzeyinde 3 kritik nokta var:1-Kurlarda istikrarın sağlanmasının önemi,2-Reel sektörün durumu,3-Bankaların durumu.Bu üç faktör için kur dalgalanmaları yönetilemez hale geldiğinde sorundur. Önümüzdeki dönemde kur hareketi yukarı doğru olsa da dalgalanmaların boyu ve gücü azalacaktır. Bu konuda alınacak aksiyonlar belirleyici olacak.Borsada yabancı payı yüzde 41.21 ve azalma sürüyor. Bunun nedenlerinden biri de Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülke notunu kaybetmesi sonrası uzun vadeli fonların tercih kriterleri dışına çıkması.Bir sonraki adımda risk priminin yükselmesi ile mesafenin korunması. Üçüncü adımda ise çok sert ve volatil kur hareketlerine karşı kırılganlığın yüksekliği.1- Yükselen enstrümanlar her zaman daha caziptir. Hareket neredeyse para oraya kayar.2- Yatırımcının oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde biraz geri çekilerek durum değerlendirmesi yapmasında fayda var.3- Alternatif getiriler göz önünde bulundurulmalı.4- Bu dönemde büyük para oyuncuları mevcut durumlarını hedge ederek hareket eder. Bireysel yatırımcıların bunu takip edebilmesi mümkün değildir ve hareketi kaçırabilirler. Bu nedenle pozisyonlarını fazla değiştirmemeliler.1- Ekonomi aktörlerinin piyasalarla iletişimi oldukça önemli. Piyasalar belirsizliği sert fiyatlar. Bu dönemin iyi yönetilmesi fiyatta sakinlik getirecektir.2- Krizi fırsata çevirenler sakin kalıp, gelişmeleri yönetenlerdir.3- Piyasalar mutlaka aksiyonu görür. Büyük etki ilk harekette yaşanır, sonra zamana yayılır.Borsadaki 454 şirketin hisselerinden özvarlık kârlılığı, temettü verimi, hisse getirisi ve piyasa değerinde öne çıkan şirketler artık daha fazla takip edilecek. Şirketlerin özvarlık kârlılıklarının yüksek olması gözlenecek.Fiyat istikrarı ve piyasada sakinleşme sağlanması halinde yatırımcılar gelecek vadeden güçlü şirketlere yönelecektir. Borsada yer alan şirketlerde özvarlık kârlılığı, temettü verimi, hisse getirisi ve piyasa değerinde öne çıkan ilk 10 şirket şunlar: Ford Otosan, Tofaş Otomotiv, Vestel Beyaz Eşya, Vestel, Doğuş Otomotiv, Brisa, Aksa, Jantsa Jant Sanayi, Sarkuysan ve Logo Yazılım.Öte yandan gram altın dolar kurundaki harekete bağlı olarak eski zirvesini kırdı. Hedef ise 630 TL.